Do clássico ao tênis: novo adiamento atinge o Torneio dos Seis Reis na Arábia Saudita

Os adiamentos seguiram atingindo os eventos esportivos na Arábia Saudita, em decorrência dos acontecimentos vividos pelo reino nas últimas horas.

O conselheiro Turki Al-Sheikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, anunciou o adiamento do torneio de tênis "Six Kings Slam", que iria reunir os maiores astros da modalidade no mundo.

O torneio estava marcado para ser realizado na Arábia Saudita, entre 21 e 24 de outubro, mas o comunicado divulgado pela Temporada de Riade anunciou que a competição acontecerá entre 27 e 30 de dezembro.

O comunicado disse: "A Temporada de Riade anuncia o adiamento da terceira edição do torneio mundial de tênis 'Six Kings Slam', que estava previsto para os dias 21, 22 e 24 de outubro, para o período de 27 a 30 de dezembro".

E explicou que "isso ocorre no âmbito da revisão contínua dos preparativos relacionados à realização do torneio e da coordenação com as partes envolvidas, de modo a garantir uma experiência esportiva que acompanhe as expectativas do público e reflita a posição mundial do torneio".

Acrescentou: "Esta decisão parte do compromisso da Temporada de Riade em oferecer eventos esportivos conforme os mais altos padrões, e após o estudo dos desafios organizacionais e logísticos ligados à realização do torneio, e do possível impacto na qualidade da experiência oferecida ao público".

E concluiu: "A Temporada de Riade expressa seu reconhecimento a todos os jogadores e parceiros, e aos apaixonados pelo tênis dentro e fora do reino, pelo interesse contínuo, reafirmando seu compromisso em oferecer experiências esportivas de nível mundial que atendam às expectativas do público, e em dar continuidade aos preparativos para receber o torneio em sua nova data, assegurando a entrega da experiência aguardada da forma esperada".

No entanto, o jornal catalão "Mundo Deportivo" revelou uma nova crise que pode afetar a nova data do torneio, já que ela coincide com a preparação dos jogadores para a disputa do Aberto da Austrália de tênis.

Esse adiamento pode levar alguns jogadores a desistirem de participar do torneio na nova data, especialmente porque ela será apenas duas semanas antes do início do Aberto da Austrália.

Vale lembrar que alguns adiamentos atingiram também o futebol por causa dos acontecimentos atuais, com destaque para o clássico entre Al-Ahli e Al-Nassr, que seria realizado amanhã, quinta-feira, e que foi adiado para o mês de março.