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Six Kings SlamGetty Images
Ahmed Mansy
Traduzido por

Do clássico ao tênis: novo adiamento atinge o Torneio dos Seis Reis na Arábia Saudita

Arábia Saudita

Quando será realizada?

Os adiamentos seguiram atingindo os eventos esportivos na Arábia Saudita, em decorrência dos acontecimentos vividos pelo reino nas últimas horas.

O conselheiro Turki Al-Sheikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, anunciou o adiamento do torneio de tênis "Six Kings Slam", que iria reunir os maiores astros da modalidade no mundo.

O torneio estava marcado para ser realizado na Arábia Saudita, entre 21 e 24 de outubro, mas o comunicado divulgado pela Temporada de Riade anunciou que a competição acontecerá entre 27 e 30 de dezembro.

O comunicado disse: "A Temporada de Riade anuncia o adiamento da terceira edição do torneio mundial de tênis 'Six Kings Slam', que estava previsto para os dias 21, 22 e 24 de outubro, para o período de 27 a 30 de dezembro".

E explicou que "isso ocorre no âmbito da revisão contínua dos preparativos relacionados à realização do torneio e da coordenação com as partes envolvidas, de modo a garantir uma experiência esportiva que acompanhe as expectativas do público e reflita a posição mundial do torneio".

Acrescentou: "Esta decisão parte do compromisso da Temporada de Riade em oferecer eventos esportivos conforme os mais altos padrões, e após o estudo dos desafios organizacionais e logísticos ligados à realização do torneio, e do possível impacto na qualidade da experiência oferecida ao público".

E concluiu: "A Temporada de Riade expressa seu reconhecimento a todos os jogadores e parceiros, e aos apaixonados pelo tênis dentro e fora do reino, pelo interesse contínuo, reafirmando seu compromisso em oferecer experiências esportivas de nível mundial que atendam às expectativas do público, e em dar continuidade aos preparativos para receber o torneio em sua nova data, assegurando a entrega da experiência aguardada da forma esperada".

No entanto, o jornal catalão "Mundo Deportivo" revelou uma nova crise que pode afetar a nova data do torneio, já que ela coincide com a preparação dos jogadores para a disputa do Aberto da Austrália de tênis.

Esse adiamento pode levar alguns jogadores a desistirem de participar do torneio na nova data, especialmente porque ela será apenas duas semanas antes do início do Aberto da Austrália.

Vale lembrar que alguns adiamentos atingiram também o futebol por causa dos acontecimentos atuais, com destaque para o clássico entre Al-Ahli e Al-Nassr, que seria realizado amanhã, quinta-feira, e que foi adiado para o mês de março.

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