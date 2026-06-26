Um novo técnico entrou na lista de candidatos para comandar o Clube Al-Ittihad na próxima temporada, substituindo o ex-técnico português Sérgio Conceição.

O clube Al-Ittihad anunciou a demissão de Conceição do cargo de técnico da equipe após o término da última temporada, devido aos maus resultados e ao fracasso em conquistar qualquer título, apesar de ter conquistado os títulos do campeonato e da copa na temporada anterior.

O jornalista saudita Majed Hood afirmou, em um tuíte publicado em sua conta pessoal no site “X”, que um novo técnico entrou na lista de candidatos para comandar o Al-Ittihad: o argentino Hernán Crespo.

Crispó possui vasta experiência no mundo árabe, tendo já treinado o Al-Duhail, no Catar, o Al-Ain, nos Emirados Árabes Unidos, além do São Paulo, do Brasil, que foi sua última passagem como técnico até março deste ano.

A conquista mais notável do técnico argentino foi a conquista, com o Al-Duhail, da tríplice coroa — campeonato, copa e copa da liga — no Catar durante a temporada 2022-2023, antes de levar o Al-Ain ao título da Liga dos Campeões da Ásia 2023-2024.

Crispo se juntou a uma lista de quatro candidatos, com os quais a Federação está negociando no momento, liderada pelo romeno Razvan Lucescu, que já treinou o Al-Hilal entre 2019 e 2021 e conquistou com o clube o título da Liga dos Campeões da Ásia.

Além disso, o “Al-Amid” está considerando contratar Javier Aguirre, técnico da seleção mexicana, e Feliço Baunović, técnico da seleção sérvia, além do alemão Jens Wessing, que conquistou com o Gamba Osaka o título da Liga dos Campeões da Ásia 2 ao derrotar o Al-Nassr.

Isso ocorre após três treinadores terem recusado a vaga até o momento: o ex-técnico da equipe, o português Nuno Santo; o espanhol Ernesto Valverde, ex-técnico do Barcelona; e o alemão Dino Toppmöller, que recentemente assumiu o comando do Lens.

A federação deseja corrigir o rumo na próxima temporada, após ter terminado em quinto lugar na última edição da Liga Roshen, ter sido eliminado nas semifinais da Copa do Guardião das Duas Mesquitas e nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.