Dayot Upamecano tem uma cláusula de rescisão em seu novo contrato com o Bayern de Munique? Max Eberl pouco esclareceu ao ser questionado sobre o assunto.
Após a partida do Bayern de Munique, clube com mais títulos na Alemanha, contra o 1. FSV Mainz 05 no sábado (2 a 1), o diretor esportivo do clube foi questionado diretamente sobre os recentes rumores de transferência envolvendo o zagueiro francês. O contrato de Upamecano também teria uma cláusula de rescisão que permitiria sua saída antecipada.
Eberl, porém, não quis comentar o assunto: "Não estou aqui para falar sobre os detalhes do contrato. Uma coisa é clara: renovamos o contrato de Upamecano e estamos muito felizes por termos conseguido. Para ser sincero, ele se sente extremamente bem aqui", afirmou logo após o apito final.
O portal francês Foot Mercato havia noticiado anteriormente que o Paris Saint-Germain, sobretudo, estava de olho no jogador-chave do Bayern de Munique. Segundo a publicação, o clube da Ligue 1 quer recorrer à suposta cláusula de rescisão do contrato de Upamecano, ainda não confirmada oficialmente, e contratar o zagueiro pelo valor fixado de 65 milhões de euros. A transferência já seria possível no próximo verão europeu.
O francês renovou seu contrato com o Bayern de Munique até 2030 em fevereiro. Segundo relatos, os dirigentes do clube teriam feito concessões e aceitado incluir a cláusula no contrato de Upamecano.
Tópicos relacionados
Quem Dayot Upamecano poderia substituir no PSG?
O PSG busca um sucessor de longo prazo para Marquinhos, líder da defesa. O jogador de 32 anos, que atua pelo clube há 13 anos e se tornou uma verdadeira lenda do time parisiense, tem contrato na capital francesa até 2028.
Assim, no próximo verão europeu ou, no mais tardar, após a temporada 27/28, o clube parisiense deve buscar um substituto de alto nível. Upamecano, quatro anos mais jovem, pode rapidamente entrar nos planos.
O zagueiro do Bayern voltou a chamar a atenção na semana passada, quando anulou completamente o atacante Julian Alvarez na vitória de seu clube por 2 a 0 fora de casa sobre o Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões. No Bayern de Munique, ele já é o líder da defesa, com Jonathan Tah e Min-jae Kim se revezando ao seu lado.
Upamecano chegou ao Bayern em 2021, vindo do RB Leipzig por 42,5 milhões de euros. Nesta temporada, soma três gols em 12 jogos oficiais pelo clube, considerando todas as competições.