O Bayern de Munique planeja reforçar seu elenco na próxima janela de transferências de inverno, com uma contratação de destaque vinda do Barcelona.

Diante do crescente interesse de outros clubes por Jamal Musiala e Michael Olise, o clube bávaro começou a traçar planos alternativos para contratar um novo atacante.

A rede Sky Sports informou que o Bayern de Munique está preparando os recursos para apresentar uma proposta pela contratação de Dani Olmo, craque do Barcelona.

O clube alemão está ligado a um interesse de longa data por Dani Olmo, desde o período de sucesso que o jogador passou durante quatro anos na Alemanha com o Leipzig, além de ter acompanhado sua evolução constante no Barcelona.





Mas a contratação de Olmo não será fácil, já que seu valor atual é estimado em cerca de 60 milhões de libras esterlinas, o equivalente a 70 milhões de euros.

Olmo foi um dos elementos decisivos na conquista da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, depois de ter atuado como titular em todos os jogos da seleção de seu país, com exceção de duas partidas, entre elas a final, além de ter dado duas assistências ao longo do torneio.

Após começar sua trajetória no time principal do Dínamo de Zagreb, o jogador, de 28 anos, marcou 29 gols e deu outras 34 assistências durante seu período no Leipzig, antes de se transferir para o Barcelona por 47 milhões de libras esterlinas em 2024.

Desde sua transferência para o Barcelona, Olmo marcou 20 gols e deu o mesmo número de assistências, em cerca de 100 partidas.

Dani Olmo tem em seu currículo 12 gols e 58 jogos internacionais pela seleção da Espanha, e seu contrato com o Barcelona se estende até o verão de 2030.