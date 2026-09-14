José Mourinho, técnico do Real Madrid, se apresentou diante da imprensa em Valdebebas e, durante a coletiva, lançou uma série de mensagens veladas que pareciam direcionadas a mais de um alvo, sem citar ninguém diretamente, começando por Diego Simeone, passando pelo Atlético de Madrid, pelo Barcelona, pelos árbitros e pela imprensa.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Mourinho iniciou suas declarações polêmicas em resposta a uma pergunta sobre sua fala anterior a respeito da necessidade de 3 meses para ver o Real Madrid da forma como deseja, antes de proferir uma frase que soou como uma crítica velada a Simeone, que comanda o Atlético de Madrid há mais de uma década.

Mourinho disse: "Se dei a entender que estava falando de 3 meses, a resposta é não. Será que peço 10 meses e mais dez anos?", numa referência que pareceu clara à longa duração do comando de Simeone no Atlético de Madrid, sem mencionar o treinador argentino pelo nome.

As mensagens de Mourinho não pararam por aí, pois suas declarações se estenderam à polêmica arbitral no Campeonato Espanhol, depois que ele encerrou a coletiva com uma frase curta, mas que carregava mais de um sentido, dizendo: "Nenhuma pergunta sobre os pênaltis? Estranho, não é?".

A referência pareceu ligada aos dois pênaltis marcados recentemente para o Barcelona diante do Levante e para o Atlético de Madrid diante da Real Sociedad, num momento em que Mourinho parecia disposto a falar sobre o assunto, mas não recebeu uma pergunta direta a respeito.

O treinador português se limitou a deixar sua mensagem no ar, numa referência que pareceu direcionada ao Atlético de Madrid, ao Barcelona e aos árbitros, e talvez também à imprensa, sem entrar em detalhes adicionais sobre os lances arbitrais.

Mourinho também abordou o tema de Zinedine Zidane, técnico da seleção francesa, mas suas declarações a respeito dele vieram no âmbito do alerta, e não da crítica, quando foi questionado sobre a situação de Tchouaméni e a possibilidade de ele se juntar à seleção francesa durante a data Fifa.

Mourinho disse: "Não falei com Zidane, mas acredito que ele é um homem sensato e saberá o que é melhor para ele. Se decidir treinar a seleção, isso deve ser para ajudá-los, sem prejudicar o futuro do jogador".

E acrescentou: "Tenho grande confiança de que Zidane saberá lidar com as coisas da maneira correta", ressaltando que confia na capacidade do treinador da seleção francesa de tomar a decisão adequada sobre a participação de Tchouaméni, de modo a preservar a evolução do jogador e não o expor ao desgaste.