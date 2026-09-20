Uma reportagem publicada neste domingo revelou um fato inédito na carreira de Jules Koundé, jogador do Barcelona, que expõe uma situação difícil para o francês.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", chegar à escalação titular do Barcelona não é tarefa fácil. A concorrência é acirrada em todas as posições, e ninguém tem lugar garantido no time titular.

Hansi Flick não se baseia na antiguidade, e sim no desempenho. E Koundé sabe disso perfeitamente.

O lateral-direito do Barcelona ficou de fora de sua terceira partida consecutiva, em Sevilha, na última vitória do Barcelona no Campeonato Espanhol.

O jornal afirmou que Koundé nunca havia passado por essa situação antes. É a sua nova realidade.

O desempenho de Koundé nesta temporada é completamente diferente do de suas temporadas anteriores, e do de sua atuação sob o comando de Flick, ou dos técnicos anteriores do Barcelona, ou mesmo de sua atuação em Sevilha.

Ele jogou apenas dez minutos nas duas primeiras partidas contra Elche e Athletic Bilbao. Começou como titular na terceira partida contra o Rayo Vallecano, depois entrou como substituto na quarta partida por causa da lesão de Eric García, e voltou a começar como titular contra o Feyenoord, mas foi substituído meia hora antes do fim do jogo.

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Desde aquela partida da Liga dos Campeões da Europa, Koundé ficou de fora de três jogos consecutivos. Não jogou contra o Levante, nem contra o Racing, nem sequer contra o Sevilla, seu antigo clube.

E embora Flick tenha declarado que ele é capaz de atuar na posição de zagueiro central, até agora só o utilizou na posição de lateral-direito.

Já do lado esquerdo, a situação é diferente. Espart foi contratado como medida emergencial para suprir as necessidades da equipe. Atuou como titular em quatro partidas, depois perdeu o lugar para Cancelo diante do Feyenoord, recuperou-o diante do Levante, mas voltou a perdê-lo nas duas últimas partidas contra o Racing e o Sevilla.