O Newcastle United anunciou a contratação do alemão Matthias Jaissle como treinador da equipe principal, em substituição a Eddie Howe, com um contrato de quatro anos, dando início a uma nova era com os "Magpies".

O anúncio da contratação de Jaissle pelo Newcastle foi feito através do seu site oficial, na noite desta quarta-feira, minutos após o Al-Ahli saudita confirmar a demissão do treinador alemão.

Jaissle, de 38 anos, chegou ao centro de treinamento da equipe, montado na cidade espanhola de La Manga, desde o último sábado, depois que o Newcastle chegou a um acordo com o Al-Ahli saudita que prevê o pagamento de 9,5 milhões de libras esterlinas pela rescisão de seu contrato.

O treinador alemão afirmou, em suas primeiras declarações após o anúncio de sua contratação: "É uma grande honra me tornar o treinador do Newcastle United. Este é um dos maiores clubes da Europa, e possui uma história, uma identidade e uma torcida excepcionais, e estou ansioso para viver essa experiência de perto".

E acrescentou: "Quando um clube do tamanho do Newcastle entra em contato com você, você percebe a dimensão da oportunidade. A ambição do clube, sua visão de futuro e o projeto no qual está trabalhando tornaram minha decisão fácil".

Jaissle afirmou que acompanhou a evolução do Newcastle nos últimos anos, ressaltando que o clube possui uma visão clara e uma gestão forte, o que lhe dá uma base ideal para construir e alcançar ainda mais sucessos.

O novo treinador inicia sua missão em condições difíceis, depois que o Newcastle concordou em vender seu capitão brasileiro Bruno Guimarães ao Arsenal por 75 milhões de libras esterlinas, juntando-se à lista de saídas deste verão, que inclui também Anthony Gordon e Sandro Tonali.

Em contrapartida, o Newcastle reforçou seu elenco com uma série de jovens talentos durante a janela de transferências, com destaque para o goleiro tcheco Lukas Horniček, vindo do Sporting Braga, além do goleiro francês Ewan Gauin e dos jogadores Alagie Bamba, Sean Stur e Bazumana Turé, em negociações que somaram cerca de 140 milhões de libras esterlinas sob a supervisão do diretor esportivo Ross Wilson.

Jaissle explicou que sua filosofia se baseia no trabalho coletivo, na disciplina, na pressão alta e na busca constante pela evolução, afirmando sua determinação em oferecer tudo o que tem para alcançar as ambições do clube e alegrar sua torcida.

Por sua vez, o presidente-executivo do clube, David Hopkinson, expressou sua confiança no novo treinador, afirmando que ele foi a opção mais destacada após um rigoroso processo de avaliação, pelo histórico de sucesso e pelas qualidades de liderança que possui e que estão alinhadas ao projeto por meio do qual o Newcastle busca se transformar em um dos maiores clubes do mundo até 2030.

Espera-se que Jaissle comande a equipe pela primeira vez no amistoso contra o Valencia, antes de o Newcastle dar início à sua jornada na nova temporada recebendo o Liverpool no dia 23 de agosto.