A partida do clássico marcou o retorno aos gols do craque holandês Crysencio Summerville, ponta do Al-Hilal, após uma ausência que durou cerca de 40 dias.

O Al-Hilal recebeu seu rival Al-Ittihad, neste sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela oitava rodada da Liga Roshn Saudita.

Summerville marcou o terceiro gol do Al-Hilal, aos 64 minutos de jogo, após um belo lance individual, no qual driblou mais de um jogador antes de colocar a bola à esquerda do goleiro sérvio Predrag Rajković.

Assim, o ponta holandês volta a marcar pelo Al-Hilal após uma ausência que durou cerca de 40 dias, desde seu último gol no outro clássico contra o rival tradicional Al-Ahli.

Summerville havia marcado um gol no clássico, no qual conduziu o Al-Hilal à vitória sobre o Al-Ahli por 3 a 0, no dia 1º de setembro passado, pela terceira rodada da Liga Roshn.

Desde então, o ex-jogador do West Ham United disputou 4 partidas com o "Líder", sendo 3 na Liga Roshn Saudita e uma na Liga dos Campeões da Ásia Elite, nas quais não conseguiu marcar nenhum gol.

De modo geral, este gol passou a ser o terceiro marcado por Summerville com o Al-Hilal desde sua transferência para o clube, vindo do West Ham United durante a última janela de transferências de verão, além de ter dado 3 assistências.