O clube Al-Diriyah, recém-promovido à Liga Roshn saudita, continuou a desferir golpes nos grandes da competição, desta vez no Al-Ittihad, após fechar uma nova contratação portuguesa.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Al-Diriyah chegou a acordo com o português Pedro Gonçalves, extremo do Sporting de Lisboa, para a sua transferência para as suas fileiras durante o atual mercado de transferências de verão.

Gonçalves vai assinar um contrato válido por duas temporadas com o Al-Diriyah, com possibilidade de renovação por uma terceira temporada, recebendo um salário total no valor de 30 milhões de euros durante esse período.

O Al-Diriyah fechou este negócio com base numa recomendação do seu novo treinador português Bruno Lage, que o colocou no topo da sua lista de prioridades, tendo o clube saudita conseguido chegar a acordo com ele.

O extremo português deverá ser submetido aos exames médicos nas próximas horas, antes de assinar os contratos de forma oficial e, em seguida, juntar-se ao estágio do Al-Diriyah.

O Al-Diriyah superou vários clubes sauditas que vinham a seguir o jogador de 28 anos no período recente, com destaque para o Al-Ahli e o Al-Ittihad.

O clube recém-promovido à Liga Roshn já tinha desferido um golpe anterior ao Al-Ahli, após ter chegado a acordo com o médio senegalês Idrissa Gana Gueye para a sua transferência para as suas fileiras, no final do seu contrato com o seu anterior clube, o Everton.

Gonçalves é considerado uma das principais figuras do Sporting de Lisboa nos últimos anos, mais concretamente desde a sua transferência para o clube em 2020, proveniente do Famalicão, após breves passagens pelas camadas jovens do Valência e do Wolverhampton.

O feito individual mais marcante de Gonçalves foi a conquista do título de melhor marcador do campeonato português na sua primeira temporada com o Sporting de Lisboa, 2020-2021, quando conduziu a equipa à conquista do título.

Coletivamente, o jogador de 28 anos levou a equipa da capital à conquista do título do campeonato português 3 vezes, da Taça de Portugal uma vez, o mesmo para a Supertaça, e da Taça da Liga duas vezes, além da vitória com a seleção de Portugal na Liga das Nações da UEFA de 2025.

Recorde-se que Gonçalves participou com o Sporting de Lisboa em 41 jogos na última temporada, nos quais conseguiu marcar 15 golos, tendo ainda dado 9 assistências.