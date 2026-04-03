Do aeroporto ao estádio... O Al-Ittihad de Jeddah recupera suas estrelas contra o Al-Hazm nos acréscimos

O Al-Ittihad de Jeddah recuperou suas duas estrelas nos últimos momentos antes do esperado confronto contra o Al-Hazm no Campeonato Saudita Roshen.

O Al-Ittihad recebe o Al-Hazm nesta sexta-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, pela 27ª rodada da Liga Roshen.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o meio-campista brasileiro Fabinho e o lateral albanês Mario Metaj, estrelas do Al-Ittihad, chegaram ao aeroporto de Jeddah nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira.

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Isso aconteceu depois que a dupla encerrou sua participação com as seleções do Brasil e da Albânia durante a última pausa internacional, em março passado.

O jornal destacou que a decisão sobre a participação da dupla na partida contra o Al-Hazm, no mesmo dia de sua chegada a Jeddah, ficará a cargo do português Sérgio Conceição, técnico do Al-Ittihad.

Fabinho e Mitai foram os últimos jogadores do Al-Ittihad a chegar a Jeddah após o fim da pausa internacional, depois que o trio formado pelo meio-campista argelino Houssem Aouar, pelo goleiro sérvio Bredraj Rajković e pelo ponta-esquerda português Roger Fernandes chegou ontem, quinta-feira.

O Al-Ittihad ocupa a sexta posição na tabela do Campeonato Saudita, com 42 pontos, a 25 pontos do Al-Nassr, que lidera a classificação.