Do 4 a 0 à liderança, Santos de Sampaoli se firma como um dos times mais fortes do país

Peixe está invicto há seis jogos no Brasileirão e alcançou o Palmeiras na ponta da tabela

O alcançou o na liderança do Campeonato Brasileiro nesta 11ª rodada, após vencer o por 1 a 0, neste domingo, no Engenhão, e se firmou como uma das equipes mais fortes do país.

E o se encaixou nesse cenário depois de ter sofrido uma dolorida derrota ppor 4 a 0 para o Palmeiras - a única nesta edição do Brasileirão - no dia 18 de maio.

De lá para cá, o Santos disputou outras seis partidas, tendo vencido cinco e empatado uma. Confira os resultados:

Santos 0 x 0 - Vila Belmiro

Santos 1 x 0 Ceará - Arena Castelão

Santos 3 x 1 - Vila Belmiro

Santos 1 x 0 - Vila Belmiro

Santos 1 x 0 - Arena Fonte Nova

Santos 1 x 0 Botafogo - Engenhão

Com um padrão de jogo definido e mesmo com as saídas de Rodrygo ( ) e Jean Lucas ( ) na parada para a , o Peixe tem conseguido manter o nível de atuação tanto dentro quanto fora de casa - um dos principais fatores que preocupou o torcedor santista nos últimos anos - e, embora não tenha conquistado vitórias com placar elástico, mostra a superioridade em campo, jogando de forma coletiva.



(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Apesar de possuir os mesmos 26 pontos que o Palmeiras, o Santos fica atrás na tabela devido ao saldo de gols. Ter chegado ao topo, no entanto, não é motivo para empolgação e Jorge Sampaoli disse que o foco do Peixe deve ser o final do campeonato.

"Temos que pensar que cada jogo é assim. Hoje foi um jogo que exigiu bastante. Temos que saber que nossa realidade será marcada em novembro. Nós temos que pensar em chegar bem nas últimas rodadas", afirmou em entrevista coletiva após a vitória sobre o Botafogo.

Na próxima rodada, o Santos recebe o Avaí, na Vila Belmiro, no domingo (28), às 16h (de Brasília).