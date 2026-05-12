DNA — “Claro que vamos ganhar hoje, somos a Alemanha!”: como Julian Nagelsmann quer tornar o legado do futebol alemão relevante novamente





Quando torcedores de fora da Alemanha falavam da seleção, era comum citarem uma frase que virou praticamente um bordão: “O futebol é um jogo simples: 22 homens correm atrás de uma bola por 90 minutos — e, no fim, os alemães sempre ganham.” Gary Lineker disse isso após a semifinal da Copa de 1990, quando a Inglaterra perdeu nos pênaltis para a Alemanha. Era possível ouvir na sua voz um pouco de admiração e um pouco de inveja.

Mas essa frase era mais do que uma tirada espirituosa. Ela resumia a imagem de um país que, por décadas, definiu o futebol não pelo espetáculo mais bonito, mas por uma mentalidade inabalável. A Alemanha era o time que nunca desistia, que vencia na organização, na força de vontade e na disciplina tática, que decidia nos momentos-chave.

Essa identidade era o seu legado. Um futebol baseado na mentalidade, não na estética. Copas do Mundo eram testes de caráter, não exibições de perfeição técnica. Esses valores moldaram a forma como o futebol alemão se via.

Os heróis de Berna em 1954, os campeões de Munique em 1974, os guerreiros de Roma em 1990 — todos simbolizavam uma equipe que encontrava o equilíbrio entre determinação coletiva e sobriedade tática nos momentos decisivos. A Alemanha raramente jogava o futebol mais bonito, mas frequentemente jogava o mais eficiente. Esse era o seu DNA, o estilo associado ao futebol alemão: organizado, incansável, determinado.

Caminho para uma nova era

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Mas, no início dos anos 2000, o futebol mudou rapidamente. O jogo internacional ficou mais veloz, mais técnico e mais exigente. Na Alemanha, também crescia o desejo por uma abordagem mais moderna. Quando Joachim Löw assumiu a seleção após a Copa de 2006, a federação alemã entrou em uma nova fase.

Sob o comando de Löw, a Alemanha mostrou uma cara diferente: menos combate, mais controle; menos reação, mais ação. O próprio treinador definiu essa mudança em 2012: “Desenvolvemos uma boa mistura de passe e movimentação, recuperação de bola e contra-ataques rápidos.”

Era o compromisso com um estilo que não apenas corria atrás da bola, mas a dominava. A seleção alemã virou uma máquina de posse, influenciada pela estética de Pep Guardiola e inspirada pelo domínio da Espanha. O novo estilo refletia uma autoimagem modernizada: a Alemanha não queria apenas vencer, queria também encantar.

O sucesso deu razão a Löw. Na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, esse estilo atingiu talvez a simbiose mais perfeita entre ordem e criatividade já vista em uma equipe alemã. A combinação de clareza tática, precisão técnica e harmonia coletiva levou ao quarto título mundial — com o 7 a 1 sobre os donos da casa na semifinal se tornando um momento histórico.

Foi o triunfo de uma nova Alemanha, capaz não só de vencer, mas de dominar os adversários. Mas até nessa conquista estavam as sementes da crise que viria depois. O estilo de jogo foi se tornando cada vez mais ideológico, com a posse de bola virando um fim em si mesma.

Desaparecimento de uma aura

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Após a eliminação precoce na Copa de 2018, Löw fez uma autocrítica: “Meu maior erro foi acreditar que poderíamos passar da fase de grupos com um futebol dominante baseado na posse. Eu deveria ter preparado a equipe como em 2014, quando havia mais equilíbrio entre ataque e defesa.”

Essas palavras reconhecem que o futebol alemão havia se afastado de suas próprias bases. O time era tecnicamente excelente, mas sua identidade estava abalada. O resultado foi uma crise que ia além dos resultados dentro de campo.

Depois de 2014, começou um processo gradual de distanciamento. A seleção passou a jogar um futebol moderno, mas que já não era considerado “tipicamente alemão”. Tentou ser tudo ao mesmo tempo: elegante como a Espanha, taticamente refinada como a França, intensa na pressão como a Inglaterra — e, nesse processo, perdeu aquilo que a distinguia.

O resultado foram equipes estruturalmente boas, mas emocionalmente vazias. As campanhas nas Copas de 2018 e 2022 mostraram que posse de bola não é um valor absoluto. Em 2018, inclusive, ela já nem era sinônimo de modernidade. Times de clubes como o Manchester City de Guardiola já apostavam em um contra-pressing mais intenso.

Um dos problemas de Löw foi não evoluir o suficiente nesse aspecto. Ter 70% de posse não adiantava sem paixão e clareza. A Mannschaft muitas vezes parecia comportada demais, previsível e pouco disposta a lutar. A aura que Lineker descreveu havia desaparecido.

Recomeço

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O legado que antes representava força virou sombra. Mas é justamente esse legado que volta a ganhar importância. Em uma era cada vez mais dominada por dados, estruturas e sistemas, a dimensão emocional e de caráter segue sendo subestimada.

Copas do Mundo não são palco para teorias, mas testes de determinação. Não vence necessariamente quem tem os melhores números de passe, mas quem é mais unido. O legado alemão — espírito de luta, união e força mental — não é uma idealização nostálgica, mas um recurso para o futuro.

Julian Nagelsmann percebeu isso. Desde que assumiu a seleção em 2023, ele fala com frequência sobre mentalidade e coletivo. Em março de 2024, antes da Eurocopa em casa, afirmou: “A pressão que temos é a de ter sucesso. O resto é externo. Futebol precisa mexer com emoções.”

Isso pode ser entendido como um novo ponto de partida. Nagelsmann queria que o futebol voltasse a provocar algo — nos jogadores, nos torcedores e no país. Após o torneio, em que a Alemanha voltou a ser reconhecida como equipe, ele disse: “Precisamos do apoio das pessoas porque sabemos que não fomos bons nos últimos torneios. Mas agora os torcedores perceberam que queremos mudar as coisas.”

Ele se referia a algo que Löw perdeu nos últimos anos: a conexão entre time, identidade e torcida. Em julho, em um congresso de treinadores em Leipzig, Nagelsmann foi ainda mais direto.

“Não precisamos ser a Espanha 2.0”, disse. Para ele, é necessário “pensar à moda antiga” e, no estilo alemão, “defender mais e melhor”. O retorno das virtudes alemãs estava em curso.

Time de operários

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Esse é um sinal claro de que a Alemanha quer voltar a ser ela mesma. Não uma cópia, mas uma equipe com identidade própria. Não por acaso, Nagelsmann fala em “operários”: jogadores dispostos a se sacrificar pelo coletivo. Ele quer menos brilho individual e mais personalidade.

Jogadores como Robert Andrich, Pascal Groß e Grischa Prömel são exemplos disso. Waldemar Anton e Nico Schlotterbeck também entram nesse perfil, assim como Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger e David Raum.

Para Nagelsmann, um “operário” é quem se destaca pela intensidade, pelos desarmes e pela confiabilidade tática. Não são os protagonistas criativos, mas garantem equilíbrio e estrutura. Esses jogadores fecham espaços, disputam cada bola e mantêm presença em jogos de alta intensidade.

Ao mesmo tempo, ele entende que a mentalidade nasce da organização e da liderança. Isso cria estabilidade emocional, que depois se traduz em naturalidade dentro de campo.

“O importante é que os outros voltem a nos ver como uma nação do futebol. Quero que todos entrem no ônibus pensando: claro que vamos ganhar hoje, somos a Alemanha”, disse Nagelsmann.

Alerta e guia

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Essa é a base emocional do projeto. Não se trata de voltar ao passado, mas de recuperar uma convicção perdida. O futebol alemão precisa voltar a ter identidade — moderno, mas com cara de Alemanha.

O equilíbrio entre inovação e tradição, entre posse e intensidade, está no centro dessa mudança. O legado funciona como alerta — sobre como é fácil perder a identidade — e como guia — sobre como recuperá-la.

Historicamente, a Alemanha sempre rendeu mais quando sabia quem era. As equipes de 74 e 90 tinham talento, mas se apoiavam em estrutura e disciplina. A de 2014 uniu isso à modernidade. As que vieram depois perderam esse equilíbrio.

Nagelsmann quer resgatar isso. E já há sinais positivos: a seleção voltou a empolgar, o futebol ganhou emoção. Jogadores como Jamal Musiala e Antonio Rüdiger simbolizam essa nova fase: técnica com intensidade.

Esse legado volta a ser relevante porque o futebol atual mostra que posse de bola não garante vitória. França e Argentina provaram que títulos se ganham com mentalidade e adaptação. A Alemanha já foi símbolo disso.

Base para o futuro

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No futebol moderno, técnica não basta. O diferencial é cultura. Um time que sabe quem é se mantém forte até nos momentos difíceis. É isso que dá direção e identidade.

Por isso, quando Nagelsmann fala em “resiliência, espírito de equipe e paixão”, ele está desenhando o futuro.

A Alemanha está em uma encruzilhada. A frase de Lineker hoje soa quase como um espelho: já foi sinônimo de força, virou ironia — mas pode voltar a ser elogio.

Nagelsmann não quer copiar o passado, mas entendê-lo. Ele busca transformar disciplina e vontade em espírito coletivo, clareza e força mental.

O legado alemão vive nos momentos de superação — na prorrogação, nos pênaltis, nas batalhas mentais. Resgatá-lo não é romantizar, é usar esse potencial para o futuro.

Nagelsmann já começou esse caminho. O sucesso dependerá não só da tática, mas da capacidade de unir essa velha força com uma nova energia. Se conseguir, a frase de Lineker pode voltar a soar como antes: respeito a um time que sabe quem é — e que vence porque honra o próprio legado.