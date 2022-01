DJ é atacado após Messi testar positivo para Covid-19: "Me chamaram de assassino"

Após a confirmação de que o Lionel Messi havia testado positivo para Covid-19, o DJ Fer Palacio, amigo do atacante, recebeu uma série de ameaças, após ser acusado de transmitir a doença ao jogador.

O PSG confirmou que Messi é um dos quatro jogadores do time principal com teste positivo para coronavírus durante as férias de Natal, com o jogador forçado em permanecer em Rosário, na Argentina, de quarentena.

Messi compareceu a diversas festas na Argentina durante o período festivo, incluindo uma festa de véspera de Ano Novo, na qual convidou Palacio para se apresentar.

O DJ argentino Fer Palacio negou as acusações de ter infectado Lionel Messi, atacante do Paris Saint-Germain, com Covid-19, após ser rotulado de "assassino" nas redes sociais.

"Me mandaram um monte de mensagens, virei trending topic (tópicos mais comentados) no Twitter porque Messi testou positivo para covid-19."

"Dizem que eu o contagiei, chegaram a me chamar de assassino, um monte de mensagens raivosas", disse Palacio em uma rede social.

Palacio esclareceu os fatos através de um vídeo, onde fornece evidências de seu próprio teste negativo de Covid-19.

"Não tenho covid, e aqui mostro. Não contaminei Messi. Ontem fiz o teste porque tenho que viajar para o Uruguai e não tenho Covid-19", disse.

Palacio é um grande amigo do atacante argentino, tendo tocado em outras festas de Messi. Aliás, este DJ foi o responsável pela música de comemoração do título da Copa América da Argentina.

Palacio até postou uma foto com Messi na festa da semana passada, com a legenda: "Consegui dançar com o melhor. Obrigado a toda a família Messi pelo convite."

Messi terá, agora, de completar seu período em quarentena. Após isso, terá que fazer um teste negativo antes de ser liberado para retornar a França.

Como resultado, o atacante argentino está fora do duelo contra o Vannes, pela Copa da França, nesta segunda-feira (3), às 17h10 (de Brasília).