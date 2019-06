"Dizem que não somos um dos grandes até ganhar a Champions. Ok, aceito o desafio"

Bicampeão da Premier com o City, Guardiola rebate as críticas sobre nunca ter ganhado a UCL com o elenco e elogia futebol inglês: “o mais difícil"

Está aceito o desafio. Treinador do , Pep Guardiola rebateu as críticas sobre não ter conquistado uma no comando da equipe inglesa. Em entrevista ao canal oficial do City no YouTube, Guardiola destacou que o time terá oportunidades de erguer a “orelhuda” futuramente.

“O futebol sempre dá outras oportunidades. As pessoas dizem que até nós ganharmos a Champions League, não podemos ser considerados um dos grandes. Ok, nós aceitamos o desafio”, e seguiu.

“Uma década atrás ninguém poderia imaginar que este clube poderia ganhar a Premier League. Agora, as pessoas começam a falar sobre ganhar a Champions. Isso é um primeiro passo e isso é bom”.

“Comigo ou sem mim, com este grupo ou com outro grupo. Talvez um dia isso vai acontecer. Se isso não acontecer, azar. Mas nós vamos tentar ganhar”.

Durante o bate-papo, o ex-treinador de e de Munique ainda fez um comparativo entre a Premier League e os outros torneios que já disputou, como por exemplo a junto ao Barça e a com o Bayern.

Premier League x outros torneios

“[O futebol inglês é] é o mais difícil. O futebol da Premier League é o mais difícil. Começa com o calendário complicado, o físico dos adversários e as condições climáticas. Há quatro ou cinco meses que o clima é muito ruim. É um torneio tão exigente”.

Briga pelo título da Premier

Bi campeão do campeonato inglês com o City nesta temporada, Guardiola somou 198 pontos contando as últimas duas edições da competição. Em 2017/18, a equipe chegou os 100 pontos e alcançou a inédita marca na história do campeonato.

Com os 98 pontos desta temporada, o City viu o título ser ameaçado graças ao surpreendente desempenho do , que terminou em segundo lugar na tabela, com um ponto a menos.

“Nós mostramos espírito incrível. Existem diferentes maneiras de ganhar um título, não apenas uma. O fato de termos jogado a maioria dos nossos jogos depois de Liverpool, e o fato de que sabíamos que não podíamos perder pontos ajudou. Às vezes é fácil de preparar como será abordagem mental com os jogadores”, contou.

“Todo mundo estava convencido de que a única chance que tinha de vencer o campeonato era ganhar cada jogo. Todo mundo sabia disso. Ganhar ou estamos fora. Você sabe o que deve fazer. Isso ajuda”.

Trabalhar no City

Por fim, Guardiola destacou que não existe melhor lugar para comandar um time do que na Terra da Rainha: “Não há lugar melhor para trabalhar do que na . Não há lugar melhor para fazer o seu trabalho como um treinador. Posso comparar com a e a , suspeito que a seria semelhante. Não há lugar melhor do que a Inglaterra”.

“Os fãs sempre nos apoiam. O primeiro ano foi difícil, quando foi eliminado pelo na Champions e estávamos lutando na Premier League. Mas os fãs nos apoiaram”.