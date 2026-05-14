Divulgada a convocação da França para a Copa do Mundo: jogador do Real Madrid fica de fora, para surpresa geral

Didier Deschamps divulgou a convocação da França para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Uma ausência notável é a do meio-campista do Real Madrid, Eduardo Camavinga.

Camavinga não tem garantido uma vaga no time titular do seu clube nesta temporada. Dos 41 jogos oficiais que disputou nesta temporada, ele foi titular em 22. Até o momento, Camavinga marcou dois gols e deu uma assistência nesta temporada.

Pela França, o canhoto de 23 anos disputou 29 partidas pela seleção. Durante a última convocação, no final de março, ele ainda estava presente: além disso, entrou em campo contra a Colômbia (vitória por 3 a 1). No entanto, Deschamps decidiu não levá-lo.

Outro nome conhecido que está ausente é o de Randal Kolo Muani, com 32 convocações para a seleção. O atacante do Tottenham Hotspur também entrou como reserva contra a Colômbia no final de março, mas não estará presente no próximo verão.

Nomes de destaque que foram selecionados são Jean-Philippe Mateta, Robin Risser e Maxence Lacroix. O primeiro fez sua estreia internacional em outubro do ano passado, aos 28 anos, e disputou até agora três partidas pela França.

Risser, o goleiro de 21 anos do RC Lens, nunca havia sido convocado para a seleção francesa antes. O zagueiro do Crystal Palace, Lacroix (26), estreou apenas no final de março e agora integra a seleção francesa pela segunda vez.

Para a França, a Copa do Mundo começa em 16 de junho, contra o Senegal. Depois disso, os franceses também enfrentarão o Iraque (22 de junho) e a Noruega (26 de junho) na fase de grupos.