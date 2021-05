Dívida do Vasco assusta e torcida organiza “VasPix” para fazer doações ao clube

Com dívida que passa de R$ 800 milhões, Vasco recebe doações da torcida para regularizar pendências

Na última sexta (30) o Vasco divulgou uma atualização de sua dívida total, que já ultrapassa a marca de R$ 800 milhões.

Neste sábado (1), a torcida do Cruzmaltino começou o movimento #VasPix, que tem como objetivo ajudar o clube carioca com doações diretas. A hashtag se espalhou pelas redes sociais, com apoiadores mostrando comprovantes de depósito, feitos na conta do time.

Agradecemos ao torcedor vascaíno por sua bravura e paixão pelo clube em mais um movimento espontâneo com o #VasPix



Com a finalidade de evitar fraudes confirmamos que estes são dados do clube.



CNPJ/Chave PIX: 33.617.465/0001-45

Banco: Caixa Econômica Federal — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 1, 2021

Por meio de um tuíte em seu perfil oficial, o Vasco afirmou que os dados repassados são corretos (ou seja, são mesmo referentes a uma conta bancária do clube), mas que a campanha não foi criada ou incentivada pela instituição. O time também prometeu prestar contas do uso de todas as doações.

Confira a nota da assessoria do Vasco:

“Senhores. Bom dia. O PIX está correto, é sim do Vasco. Gostaria de reforçar que este NÃO é um movimento do Clube, NÃO é uma campanha oficial do Vasco. A torcida viralizou a conta e o Clube já identificou os aportes. Acionamos nosso Financeiro, que fará a prestação de contas das doações dos torcedores”.

Vale lembrar que, dos mais de R$ 800 milhões devidos pelo clube carioca, cerca de R$ 315 milhões são classificados como “dívidas de curto prazo”, ou seja, que deveriam ser quitadas ainda este ano.