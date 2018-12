Dívida do Fluminense com Independiente del Valle pode melar ida de Sornoza para o Corinthians

Presidente do time equatoriano quer garantias de que irá receber o dinheiro que o Tricolor deve pelo meia

Entre Fluminense e Corinthians já está tudo acertado para a transferência de Junior Sornoza para o time alvinegro. No entanto, uma dívida do Tricolor das Laranjeiras com o Independiente del Valle, ex-equipe do meia, pode melar o negócio.

Em entrevista ao site Esporte 24 horas, no último domingo (16), o presidente da equipe equatoriana, Franklin Tello, afirmou que não autorizará a negociação se não houver o pagamento das parcelas atrasadas.

“Estou acompanhando pela imprensa brasileira as notícias de que Sornoza pode ir para o Corinthians. Li em um site que o Fluminense quer transferir a dívida para o Corinthians. Não tem como essa negociação ir adiante. Não recebemos nenhuma notificação do Fluminense de que eles (Corinthians) irão assumir essa dívida. Eu quero garantias de que o meu clube vai receber o dinheiro desta venda. Se não pagar, não tem negociação com o Corinthians”, afirmou.



(Foto: Mailson Santana / Fluminense FC/ Divulgação)

“A diretoria do Fluminense fechou um acordo conosco para começar a pagar a compra do Sornoza em janeiro do ano passado. Recebemos um sinal e mais nada. Até hoje não recebemos um centavo das parcelas colocadas no contrato. O clube não deu satisfação sobre os atrasados e nem uma previsão de quando iremos receber. Há meses que não consigo falar com o Sr. Pedro Abad. Não queria que fosse desse jeito, mas preciso olhar para o clube que administro”, completou.

“Estamos tomando as nossas providências para receber o dinheiro que temos direito. Notificamos o Fluminense porque não há um acordo com o presidente Pedro Abad. Sabemos que o clube atravessa um momento financeiro ruim, mas o Independiente del Valle também necessita desse dinheiro para honrar seus compromissos", finalizou.