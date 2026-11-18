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O Barcelona começou cedo o planejamento para a próxima temporada e colocou o reforço da zaga entre suas prioridades no mercado de transferências, mas a definição do novo zagueiro abriu espaço para divergências entre o diretor esportivo Deco e o técnico Hans Flick.

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Segundo o jornalista Ekrem Konur, existe uma "divergência interna" entre Flick e Deco sobre o nome que deve encabeçar a lista de candidatos para reforçar o setor defensivo, já que cada um tem uma visão diferente sobre o zagueiro mais adequado às necessidades da equipe catalã.

Flick tende a preferir a contratação de Nico Schlotterbeck, zagueiro do Borussia Dortmund, que, na avaliação do técnico alemão, reúne as características necessárias para colocar em prática suas ideias táticas. Deco, por sua vez, prefere Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, por considerá-lo uma opção capaz de agregar ao Barcelona aquilo de que o time precisa.

A preferência de Flick por Schlotterbeck se baseia em seu bom conhecimento do futebol alemão, além da admiração pelas qualidades do defensor do Dortmund na defesa antecipada e nos duelos individuais, bem como por sua força na saída de bola e na construção desde trás, características que se encaixam no estilo que o treinador busca consolidar no Camp Nou. Flick entende que Schlotterbeck é capaz de aliar solidez defensiva à capacidade de lidar com a bola sob pressão, o que daria à equipe opções extras na construção das jogadas e ajudaria a equilibrar as funções defensivas e ofensivas.

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Por outro lado, Deco coloca Alessandro Bastoni no topo de suas opções. O zagueiro da Inter de Milão é bem avaliado pelo diretor esportivo graças à experiência no mais alto nível de competição, à qualidade técnica com a bola nos pés e à versatilidade para desempenhar diferentes funções defensivas.

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Deco considera que Bastoni representa uma opção competitiva para reforçar a defesa do Barcelona, tendo em vista sua capacidade de contribuir na construção das jogadas, fatores que o tornam um candidato adequado para atender às necessidades da equipe na próxima fase.

Ekrem Konur garantiu que Schlotterbeck e Bastoni seguem na lista de interesses do Barcelona, acrescentando que o clube ainda não definiu o caminho que seguirá na busca por reforços para a zaga e que a escolha de um deles dependerá da avaliação técnica e da visão da diretoria esportiva, além das condições financeiras de cada negócio.

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O nome de Alessandro Bastoni não é novidade na mesa do Barcelona. O zagueiro italiano foi fortemente ligado ao clube catalão durante a janela de transferências do verão europeu de 2026 e foi um dos principais nomes que Deco tentou contratar para reforçar o setor defensivo. Reportagens espanholas, repercutidas anteriormente pelo GOAL , informaram que o diretor esportivo chegou a um entendimento com o jogador sobre um possível contrato até 2031, mas o negócio esbarrou na falta de aval de Hans Flick, além da divergência financeira com a Inter de Milão, que manteve a avaliação de seu jogador em cerca de 70 milhões de euros, em meio a relatos de que uma proposta inicial do Barcelona, de 45 milhões de euros, foi recusada.

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Já Nico Schlotterbeck não esteve longe do radar do Real Madrid, depois que reportagens alemãs e espanholas revelaram que o clube merengue acompanhava o zagueiro alemão, além de apontarem contatos com seus representantes e a disposição do clube em estudar sua contratação por 50 a 60 milhões de euros. O interesse do Real Madrid no jogador estava ligado ao desejo de José Mourinho de reforçar a zaga, mas o negócio não se concretizou, e Schlotterbeck seguiu no Borussia Dortmund.

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