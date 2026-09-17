A entrevista coletiva para anunciar a convocação durava cerca de meia hora quando Jürgen Klopp se deparou com um pequeno enigma. A questão era quais treinadores de clube bem-sucedidos depois viraram técnicos da seleção alemã. Hansi Flick foi rapidamente citado por Klopp, mas depois ele não lembrou de mais ninguém. "Quem?", perguntou aos presentes. A resposta: Julian Nagelsmann.

"Ah, é mesmo, desculpa", exclamou Klopp, já percebendo que aquilo poderia render manchetes. "Façam a matéria que vocês quiserem fazer", disse Klopp, antes de ressaltar longamente seu maior respeito por Nagelsmann. Naturalmente, vieram à tona lembranças imediatas da lendária frase do "ainda" de Klopp às vésperas da Copa do Mundo. Quando ele próprio era comentarista de TV e Nagelsmann ainda era técnico da seleção alemã.

Na verdade, esse foi o único desvio, ainda que mínimo, para o sombrio passado recente da DFB na entrevista coletiva de Klopp. De resto, ele tentou de forma bastante convincente direcionar o olhar para o lado positivo em todos os temas, despertar confiança em um futuro melhor. Para a seleção, mas também para a Alemanha de forma geral.

Klopp convocou 44 jogadores em sua primeira lista, distribuídos em dois grupos para os quatro jogos da Nations League que estão por vir. Entre eles, claro, estão vários nomes conhecidos e veteranos de longa data da seleção, mas também 16 estreantes, alguns muito pouco conhecidos, como Mika Baur, do Celtic Glasgow, que jamais esperavam por uma convocação. Klopp transmite a mensagem: tudo é possível!

Jürgen Klopp planeja usar Joshua Kimmich no meio-campo

Fora esse pequeno quiz, Nagelsmann não foi tema da entrevista coletiva, mas, de certa forma, ainda assim esteve onipresente. De fato, Klopp abordou de maneira parcialmente bastante ofensiva vários pontos de crítica que foram atribuídos a Nagelsmann nos últimos meses e garantiu com veemência, em cada caso, sua abordagem basicamente diferente.

É o caso de Joshua Kimmich, que Nagelsmann havia utilizado como lateral-direito. "Em nenhuma conversa que tive com meus colegas de comissão técnica ele foi citado como lateral-direito", disse Klopp. "Nós o vemos como meio-campista." E também seguimos vendo nele o capitão, como ele confirmou.

Klopp descartou a objeção repetidamente levantada de que a Alemanha não teria alternativas adequadas para a lateral direita além de Kimmich. Segundo Klopp, Philipp Treu, do Freiburg, convocado por ele pela primeira vez, deve se perguntar nesse debate: "Hã, do que eles estão falando?" Ele também citou Josha Vagnoman, do VfB Stuttgart, como um candidato promissor.

Falando em Stuttgart: é aqui que o distanciamento de Klopp em relação a Nagelsmann chama ainda mais atenção. Tirando Alexander Nübel, que se transferiu no verão para o Besiktas Istambul, Nagelsmann havia convocado três jogadores do Stuttgart para a Copa do Mundo: Deniz Undav, Angelo Stiller e Jamie Leweling. E Klopp? Abriu mão exatamente desse trio e chamou outros quatro em seus lugares: Vagnoman, Chris Führich, Finn Jeltsch e Maximilian Mittelstädt. É claro que Undav, Stiller e Leweling enfrentaram problemas físicos recentemente, mas eles também estiveram em campo em todos os jogos da Bundesliga até aqui.

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Jürgen Klopp mostra uma presença maior do que Julian Nagelsmann

Também não estão presentes dois queridinhos de Nagelsmann sobre os quais talvez tenham ocorrido os debates mais controversos na equipe da DFB nos últimos anos: Leroy Sane e Leon Goretzka, que no momento já está lesionado. Klopp fez questão de dizer que suas não convocações, exatamente como as de Undav e Stiller, não devem ser vistas de forma alguma como definitivas. Ao mesmo tempo, porém, ele também revelou que ainda não teve conversas com eles. Ao contrário de quase todos os outros futebolistas alemães minimamente interessantes.

"Nas últimas quatro semanas, andei um pouco por aí, encontrei muitos, muitos jogadores pessoalmente, vi como eles estão, seja no campo de treinamento ou em conversa", relatou Klopp. Para deixar isso claro, completou: "Vi, tive fisicamente diante de mim. A diferença em relação à imagem que eu tinha antes é bem grande. Isso faz uma grande diferença para desenvolver uma sensação sobre um jogador, poder vê-lo ao vivo."

Essas frases podem perfeitamente ser interpretadas como uma pequena alfinetada indireta em Nagelsmann. Comunicação deficiente e falta de visitas pessoais aos clubes e aos estádios foram, de todo modo, críticas frequentemente feitas a Nagelsmann. Com sua abordagem totalmente contrária e também com convocações de jogadores de clubes menores como Augsburg ou Elversberg, Klopp passa a mensagem de que quer ter toda a Alemanha do futebol envolvida no recomeço da seleção.

Mas, para seguir surfando a onda de euforia sem dúvida desencadeada por esta convocação e por sua entrevista coletiva, é preciso também, como sempre no futebol, ter resultados positivos. Na Nations League, já aparecem desafios difíceis de cara: a estreia fora de casa contra a Holanda e, na sequência, outras três partidas contra a Grécia, duas vezes, e a Sérvia.