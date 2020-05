Distanciamento social faz time líder na Áustria perder 12 pontos - e a própria liderança

O clube foi punido por quebrar regras do isolamento social antes do término da temporada 2019-20

O LASK, líder na austríaca, perdeu 12 pontos por quebrar as regras de segurança do isolamento social em combate ao coronavírus Covid-19 aos treinos.

O clube admitiu que estava realizando treinos integrais antes da retomada da competição no dia 2 de junho. No entanto, equipes só eram permitidas a fazer sessões de treino divididas em pequenos grupos.

Os outros 11 times participantes da liga expuseram seu descontentamento no começo deste mês, abrindo a discussão de que o LASK poderia se beneficiar de uma vantagem na preparação física em relação aos rivais.

Mesmo após um pedido público de desculpas, o clube foi punido severamente: a Federação Austríaca de Futebol deduziu 12 pontos da equipe [seis em cada parte do campeonato] e ainda os puniu com uma multa de 75 mil euros.

De acordo com a assessoria do LASK, o setor jurídico vai recorrer da decisão. "Nós consideramos que uma dedução de 12 pontos, além de uma multa de 75 mil euros, é uma punição desproporcional ao tamanho do caso. É um julgamento excessivo, vamos exercer nossos direitos." divulgou o clube em comunicado oficial.

Com a punição, o LASK, que era o líder isolado da Bundesliga, perdeu a primeira colocação para seu arquirrival, o RB Salzburg. A tradicional equipe da Áustria não vence o campeonato nacional desde a temporada de 1964-65, e poderia quebrar a fila neste ano.

Mesmo após perder pontos, o clube ainda tem chances: antes do começo da etapa final, o LASK é o segundo colocado da competição, com 21 pontos, três atrás do . A primeira divisão austríaca terá seu recomeço no próximo dia 3 de julho.