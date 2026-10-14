Disputou a final da Copa Africana de Nações: estrela da seleção do Marrocos anuncia aposentadoria aos 32 anos

Um astro da seleção do Marrocos anunciou nesta quarta-feira a aposentadoria do futebol, aos 32 anos, após uma carreira marcante.

Adam Masina decidiu encerrar oficialmente a carreira, apesar de ter apenas 32 anos.

O anúncio vem poucos meses depois da final da Copa Africana de Nações, que ele disputou com o Marrocos contra Senegal, partida que será, portanto, a última de sua trajetória no futebol.

Depois de ter atuado por Bologna, Watford, Udinese e Torino, o zagueiro marroquino estava sem clube desde que deixou o Bologna, do Campeonato Italiano, em janeiro passado.

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Mas Adam Masina não pretende se afastar do mundo do futebol neste momento. Segundo o jornal "Corriere di Bologna", o ex-defensor, que se destacou como zagueiro central da seleção marroquina na última Copa Africana de Nações, viverá uma nova aventura na comissão técnica do clube italiano Progresso, da quarta divisão, onde assumirá o cargo de auxiliar do técnico Francesco Salmi.

Essa mudança de carreira foi motivada especialmente pelos problemas físicos que ele enfrentou recentemente, o que o levou a encerrar sua trajetória nos gramados.

Masina se prepara, assim, para vivenciar o futebol de uma perspectiva completamente diferente, após migrar diretamente para a área técnica.