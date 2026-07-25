Segundo uma reportagem do The Athletic, os Merengues contactaram o Leipzig para falar com os responsáveis do clube da Bundesliga sobre Diomande. O Real está a trabalhar ativamente para levar o jogador de 19 anos para o Bernabéu, diz a publicação.

Skyescreve, por sua vez, até já de uma primeira proposta do vice-campeão espanhol. Esta terá sido de 90 milhões de euros de valor base, mais dez milhões de euros em bónus, ou seja, um volume total de 100 milhões de euros. No entanto, o Leipzig terá recusado agradecendo.

Se Brahim Diaz deixar os madrilenos, os esforços podem ganhar uma nova dinâmica. O internacional marroquino é visto como um candidato à venda, e Diomande seria um substituto de alto nível para o ataque.

No entanto, uma contratação do internacional da Costa do Marfim neste verão é uma tarefa gigantesca. Afinal, o Leipzig não quer voltar a abrir mão de Diomande tão facilmente após apenas um ano, e os saxões também já terão rejeitado uma proposta do Liverpool na ordem dos 100 milhões de euros no total - portanto, semelhante à do Real. Quem quiser contratar Diomande terá provavelmente de apresentar uma oferta na ordem dos 130 milhões de euros.

PSG era apontado recentemente como favorito na corrida por Yan Diomande

Até agora, nem o Paris Saint-Germain estava disposto a gastar tanto dinheiro. O vencedor da Liga dos Campeões tem grande interesse em Diomande e era apontado recentemente como o principal favorito à sua contratação. Se o Real avançar mesmo a sério e continuar a subir a oferta, haverá novo movimento no braço de ferro pelo jovem driblador.

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Em Leipzig, Diomande tem contrato até 2030. O RB gostaria provavelmente de oferecer ao marfinense um novo vínculo com melhores condições salariais, para aumentar as hipóteses da sua permanência. No verão passado, o Leipzig pagou 20 milhões de euros ao CD Leganes, e Diomande explodiu no seu primeiro ano na Bundesliga.

Em 46 jogos em todas as competições, marcou 15 golos e fez 11 assistências. No Mundial, Diomande foi depois titular pela Costa do Marfim e, em quatro jogos no torneio, somou uma assistência. Os marfinenses caíram nos 16 avos de final diante da Noruega, perdendo por 2-1 num jogo equilibrado frente a Erling Haaland e companhia.