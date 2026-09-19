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Manchester City v Manchester United - FA Youth Cup FinalGetty Images Sport
Tim Ursinus
Traduzido por

Disputa por um supertalento esquenta! Candidato do Bayern de Munique já está no local em clube de ponta

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Barcelona
J. Gabriel

O Bayern de Munique provavelmente terá de se esforçar bastante na disputa por JJ Gabriel, do Manchester United, para conseguir fechar a contratação. O menino prodígio deve estar nestes dias nas instalações de outro clube de ponta.

Segundo relatos coincidentes da imprensa inglesa e espanhola, o jovem de 15 anos está em Barcelona com a família para conhecer melhor o que pode ser seu novo lar.

Sky Sports vai ainda mais longe. Fala-se em conversas avançadas com o Barça, mas isso também valeria, justamente, para o arquirrival Real Madrid. Recentemente, também foi atribuído ao Bayern de Munique e ao PSG um grande interesse em Gabriel, embora os gigantes espanhóis pareçam estar à frente.

De acordo com o jornal Bild, o Bayern já está em contato com o adolescente e seu estafe desde fevereiro. Bastian Wernscheid, assistente do diretor esportivo Max Eberl, deve desempenhar um papel central nesse processo. Um encontro pessoal também já teria acontecido. O diretor esportivo Christoph Freund, por outro lado, evitou se aprofundar ao ser questionado. "Não falo sobre jogadores que estão sob contrato com outros clubes. Conhecemos o jogador porque ele é muito, muito talentoso, um talento extraordinário. Mas não posso dizer mais do que isso", afirmou na sexta-feira, negando uma troca atual com o lado do jogador.

Além da enorme concorrência na disputa por Gabriel, as regras internacionais de transferência também representam um obstáculo para uma possível contratação. Como inglês, o atacante altamente talentoso, em princípio, só poderia se transferir para um clube europeu e atuar como profissional a partir de seu 18º aniversário, o que também seria um problema para Real ou Barça. No entanto, há uma saída. Como seu pai é da Irlanda e sua mãe tem raízes cipriotas, o jovem poderia conseguir um passaporte da UE.

Por que o Manchester United não fica com JJ Gabriel?

Ao que tudo indica, Gabriel já não tem mais futuro em Manchester. Como o Telegraph informou recentemente, ele quer deixar os Red Devils de qualquer maneira e teria até pedido que seu registro no clube fosse cancelado. O caso teria causado "choque" no United e seria "quase sem precedentes", segundo a publicação.

Gabriel, por sua vez, já construiu sua reputação de supertalento ainda muito jovem. Ele joga pelo Manchester United desde os 11 anos e marcou 23 gols em 23 partidas do sub-18 na temporada passada. Também por isso, foi eleito o melhor jogador da Premier League sub-18. Em agosto, além disso, fez sua estreia profissional e se tornou o jogador mais jovem da história do United a atuar no time principal.

Recentemente, Gabriel voltou a chamar atenção dentro de campo: em sua estreia na UEFA Youth League, marcou três gols na vitória em casa por 5 a 0 sobre o Sabah. Depois disso, segundo o Telegraph , ele teria apagado de suas redes sociais todas as publicações relacionadas ao Manchester United.

Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images
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