O Express de Colônia afirma ter tomado conhecimento de um pacote no valor total de 55 milhões de euros: 48 milhões de taxa fixa de transferência, mais dois milhões em bônus muito fáceis de atingir e cinco milhões em bônus não tão difíceis de atingir fariam parte da suposta última oferta do Borussia Dortmund, depois de o clube receber várias recusas.

Segundo o jornal, porém, haveria um ponto de discórdia: o FC quer garantir uma participação de 10% em uma futura venda a partir do primeiro euro, enquanto o BVB estaria disposto a oferecer "apenas" 10% sobre o lucro de uma possível transferência futura do ponta.

O Express supostamente conhece ainda muito mais números: El Mala assinaria por cinco anos com o BVB e receberia já de início um salário anual de cinco milhões de euros. Além disso, herdaria a camisa 10 no vice-campeão.

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Outra reportagem fala em cinco milhões de euros a menos

Uma versão um pouco diferente da situação é apresentada pela Sky: segundo a emissora, o BVB não quer investir mais de 50 milhões de euros, incluindo todos os bônus, por El Mala e pretende apresentar essa oferta no início da próxima semana.

Independentemente de todo o jogo de números por parte da imprensa, o 1. FC Köln mantém a tranquilidade. No sábado, El Mala foi titular no teste duro contra o vencedor da Copa da Espanha, a Real Sociedad San Sebastian, duelo que o clube da Bundesliga venceu por 2 a 1.

"No dia de hoje, em que estamos aqui sob o sol de Müngersdorf, eu diria: estou completamente tranquilo e parto do princípio de que ele estará em campo na Bundesliga neste ano pelo 1. FC Köln", disse Thomas Kessler à MagentaSport.

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Chefe do FC, Thomas Kessler: etiqueta de preço? Que etiqueta de preço?

O diretor esportivo do FC não quis comentar negociações com o BVB, mas ainda assim falou de forma bastante esclarecedora sobre os números divulgados em inúmeros rumores.

"A etiqueta de preço é um tema que eu nunca comuniquei publicamente. Eu nunca disse que existe uma etiqueta de preço", afirmou Kessler. "Existe uma faixa em que nós, como 1. FC Köln, dizemos que podemos conversar. Se isso vai levar a um acordo, deixemos em aberto por enquanto."

E prosseguiu: "Começamos em algumas semanas e o mercado está em movimento. Também estamos cuidando de uma ou outra contratação. A formação de preço é flexível, dependendo da consulta. Não devemos nos comprometer nesse ponto."



