Disputa por lado direito do Maraca aumenta rivalidade entre Vasco e Flu

Clubes discutem por Setor Sul desde 2013, e debate segue acirrado antes da final da Taça Guanabara deste domingo (17)

Motivo de muita discórdia e depois de anos de polêmica, a torcida do Vasco voltará a ocupar o lado direito do Maracanã, o Setor Sul, num clássico contra o Fluminense.

Ao longo de quase 96 anos de história do clássico, as equipes protagonizam uma rivalidade marcada por grandes capítulos, que chega ao fim neste domingo, durante a final da Taça Guanabara.

Entenda a polêmica!

QUAL A HISTÓRIA DO SETOR SUL?

Tradicionalmente, a torcida do Vasco sempre se localizou no lado direito da tribuna de honra do Maracanã. O clube conquistou esse direito, em campo, ao ser o primeiro time a conquistar um título no estádio.

A equipe venceu o América por 2 a 1 e se sagrou campeão do Campenato Carioca de 1950. O lado direito foi o escolhido, por um simples motivo: não batia Sol.

COMO COMEÇOU A BRIGA?



Foto: Bruno Haddad / Fluminense

Após 64 anos Os clubes iniciaram a confusão ainda em 2013, com o clássico marcando a reabertura do Maracanã após as obras para a Copa do Mundo de 2014. Já com contrato com o consórcio, o Flu não abriu mão de receber a sua torcida no lado direito, o que gerou muita provocação por parte da torcida.

No entanto, dentro de campo, quem levou a melhor foi o Vasco, que venceu por 3 a 1. Autor de um dos gols, Juninho Pernambucano não perdeu a oportunidade e, durante a comemoração, se dirigiu ao lado direito e falou: "esse lado é nosso".

"Eu tenho contrato com o consórcio do Maracanã". "A tradição do Maracanã tem de ser respeitada". Assim os clubes arrastaram a briga durante os últimos anos. Porém, apesar de ter perdido todas as solicitações para utilizar o Setor Sul, a equipe cruzmaltina foi derrotada apenas uma vez com sua torcida se posicionando à esquerda das cabines de rádio dos estádio.

TAÇA GUANABARA: QUEM FICA COM O LADO DIREITO?

Como mandante da partida, o Vasco terá a sua torcida ocupando o Setor Sul do Maracanã na decisão da Taça Guanabara contra o Fluminense. As equipes decidem o título após passarem por Resende e Flamengo, respectivamente, pela semifinal.

O Fluminense informa que ainda não comunicou a venda de ingressos do jogo da final da Taça Guanabara para seus torcedores por conta do não cumprimento de Ordem Judicial por parte do Consórcio Maracanã, após medida liminar concedida pelo (+) — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 15 de fevereiro de 2019

No entanto, o Flu entrou na Justiça nesta sexta-feira (15) e conseguiu liminar para ocupar o lado que, entende, tem direito em seu acordo com o Consórcio Maracanã. A associação, no entanto, deve ficar ao lado do Vasco na briga, e promete tentar derrubar a decisão judicial.