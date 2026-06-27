Disputa pelos melhores terceiros colocados: 5 seleções se classificaram... A situação da Argélia fica mais clara... E a classificação pode ser decisiva

A disputa pelas vagas nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 continua por meio das oito melhores seleções que ficaram em terceiro lugar, faltando apenas um dia para a última rodada da fase de grupos.

De acordo com o novo regulamento da Copa do Mundo, classificam-se as duas primeiras colocadas de cada chave, além das oito melhores seleções que ficaram em terceiro lugar.

Até o momento, cinco seleções que ocupam o terceiro lugar já se classificaram: Suécia, Equador, Bósnia e Herzegovina, Paraguai e Senegal, enquanto restam três vagas em aberto que serão decididas nas próximas horas.

A seleção argelina disputa com força uma dessas vagas, já que ocupa o terceiro lugar no Grupo 10, com 3 pontos e saldo de gols de -2, antes de seu jogo contra a Áustria, que ocupa o segundo lugar com 3 pontos e saldo de gols de 0.

A situação da seleção “dos Verdes” ficou clara, já que agora sabe o que precisa para se classificar.

Pela primeira vez, pode ser necessário recorrer ao ranking da Federação Internacional de Futebol (FIFA) para decidir a vaga entre os melhores terceiros, caso duas ou mais seleções fiquem empatadas em pontos, saldo de gols, gols marcados e cartões, uma possibilidade que se tornou provável diante da complexidade da disputa até os últimos momentos.

A seguir, apresentamos a situação de todas as seleções que ocupam o terceiro lugar até o momento

Equador (24º lugar no ranking mundial)

A seleção equatoriana garantiu sua vaga nas oitavas de final após somar 4 pontos, tornando-se uma das melhores terceiras colocadas. Após a derrota para a Costa do Marfim e o empate decepcionante com Curaçao, a equipe reacendeu suas esperanças com uma vitória valiosa sobre a Alemanha na última rodada, garantindo a classificação e aguardando seu adversário na próxima fase.

Suécia (36º lugar no ranking mundial)

A seleção sueca também garantiu a classificação com 4 pontos. Após a grande vitória sobre a Tunísia na primeira rodada, contentou-se com um empate contra o Japão, resultado que foi suficiente para garantir seu lugar entre as melhores terceiras colocadas.

Bósnia e Herzegovina (61º lugar no ranking mundial)

A Bósnia é a seleção com a pior classificação mundial entre as que garantiram a classificação até agora, mas conseguiu somar 4 pontos graças ao empate com o Canadá e à vitória sobre o Catar. Além disso, sua seleção foi a primeira a saber oficialmente quem será seu adversário nas oitavas de final: os Estados Unidos.

Paraguai (37º lugar no ranking mundial)

A seleção do Paraguai terminou a fase de grupos em terceiro lugar após uma derrota pesada para os Estados Unidos, seguida de uma vitória sobre a Turquia e, por fim, um empate com a Austrália na última rodada, somando 4 pontos e mantendo sua vaga entre as classificadas.

Senegal (18º no ranking mundial)

Apesar do início difícil, com derrotas para a França e a Noruega, a seleção senegalesa se recuperou com força e goleou o Iraque por 5 a 0, elevando sua pontuação para 3 pontos e melhorando significativamente o saldo de gols, o que garantiu sua classificação.

Irã (21º lugar no ranking mundial)

A seleção iraniana se viu em um grupo difícil, que incluía Bélgica e Egito, e ficou com apenas três empates, sem nenhuma vitória. Seu destino continuará ligado aos resultados dos demais grupos, com a possibilidade de que sua classificação mundial lhe dê vantagem caso chegue ao critério de desempate final.

Croácia (13ª no ranking mundial)

A Croácia é a seleção com a melhor classificação mundial entre todas as que estão atualmente em terceiro lugar. Após a derrota precoce para a Inglaterra, ela ainda tem chances de terminar o grupo em segundo lugar se vencer Gana, mas mesmo que permaneça em terceiro, sua classificação mundial pode se tornar uma arma importante na disputa pela classificação.

Coreia do Sul (23ª no ranking mundial)

A seleção sul-coreana teve um desempenho abaixo das expectativas após as derrotas para o México e a África do Sul, somando apenas 3 pontos, o que deixou seu destino dependente dos resultados das outras seleções, apesar de possuir uma boa classificação mundial.

Argélia (29ª no ranking mundial)

A seleção da Argélia (com 3 pontos e saldo de gols de -2) ainda pode conquistar o segundo lugar em seu grupo se vencer a Áustria, afastando-se assim dos cálculos complicados relacionados ao terceiro lugar.

Já um empate também pode ser suficiente para garantir a classificação entre os melhores terceiros, o que torna a última rodada decisiva para os “Verdes”.

Em caso de derrota, a situação da Argélia ficará complicada, e sua classificação entre os melhores terceiros não estará garantida, pois já há duas seleções com 3 pontos que a superam no saldo de gols: o Irã (saldo de gols 0) e a Coreia do Sul (saldo de gols -1).

Além disso, a Croácia tem 3 pontos e saldo de gols de -1, mas enfrentará o Panamá; já a seleção da República Democrática do Congo tem um ponto e enfrentará o Uzbequistão.

Além disso, a seleção da Argélia pode empatar com a Escócia no mesmo saldo de gols (-3) caso perca por um gol de diferença para a Áustria; nesse caso, a equipe árabe levaria vantagem graças aos gols marcados (dois gols contra um da Escócia).

Escócia (41º lugar no ranking mundial)

A seleção escocesa começou sua campanha com uma vitória sobre o Haiti, mas depois perdeu para o Marrocos e o Brasil, encontrando-se agora em uma situação complicada, já que sua classificação mundial não lhe dá grande vantagem em relação a alguns de seus adversários.

República Democrática do Congo (46ª no ranking mundial)

A seleção congolesa ainda tem chances de se classificar, especialmente porque enfrentará o Uzbequistão, que ocupa a posição mais baixa no ranking mundial (57ª), em uma partida direta que pode garantir sua classificação caso consiga a vitória.

Uruguai (19º lugar no ranking mundial)

Apesar de ocupar a 19ª posição no ranking mundial, a seleção do Uruguai foi eliminada precocemente do torneio, após não conseguir nenhuma vitória na fase de grupos, ficando-se com dois empates contra a Arábia Saudita e Cabo Verde, antes de perder para a Espanha, tornando-se a primeira seleção entre as terceiras colocadas a perder oficialmente a chance de classificação.

Qual é a classificação dos melhores terceiros até o momento?

Classificados

1- Suécia (Grupo 6): disputou 3 partidas, somou 4 pontos, saldo de gols (0).

2- Equador (Grupo 5): disputou 3 partidas, somou 4 pontos, saldo de gols (0).

3- Bósnia e Herzegovina (Grupo 2): disputou 3 partidas, somou 4 pontos, saldo de gols (-1).

4- Paraguai (Grupo 4): disputou 3 partidas, somou 4 pontos, saldo de gols (-2).

5- Senegal (Grupo 9): disputou 3 partidas, somou 3 pontos, saldo de gols (+2).

Aguardando o desfecho

6- Irã (Grupo 7): disputou 3 partidas, somou 3 pontos, saldo de gols (0).

7- Croácia (Grupo 12): disputou 2 partidas, somou 3 pontos, saldo de gols (-1).

8- Coreia do Sul (Grupo 1): disputou 3 partidas, somou 3 pontos, saldo de gols (-1).

9- Argélia (Grupo 10): disputou 2 partidas, somou 3 pontos, saldo de gols (-2).

10- Escócia (Grupo 3): disputou 3 partidas, somou 3 pontos, saldo de gols (-3).

11- Uruguai (Grupo 8): disputou 3 partidas, somou 2 pontos, saldo de gols (-1) (já está eliminado).

12- República Democrática do Congo (Grupo 11): disputou duas partidas, somou um ponto, saldo de gols (-1).

Como a FIFA determina as melhores equipes em terceiro lugar?

De acordo com o artigo 13 do regulamento da Federação Internacional de Futebol (FIFA), as seleções que ocupam o terceiro lugar nos grupos são classificadas com base nos seguintes critérios, nesta ordem:

1- Maior número de pontos conquistados em todas as partidas do grupo.

2- Melhor saldo de gols em todas as partidas da chave.

3- Maior número de gols marcados em todas as partidas da chave.

4- Maior pontuação em conduta disciplinar da equipe (jogadores e membros da comissão técnica), com base no número de cartões amarelos e vermelhos em todas as partidas da chave.

5- As equipes empatadas serão classificadas de acordo com a versão mais recente publicada do Ranking Mundial da FIFA.

6- Se a igualdade persistir, as equipes serão classificadas de acordo com a versão imediatamente anterior do ranking da FIFA, continuando a consultar as versões anteriores sucessivamente até que a classificação seja definida.