Disputa pela Liga dos Campeões: o Como “elimina” a Roma e está empatado em pontos com a Juventus

Com a vitória no confronto direto contra a Roma, o Como deu um passo importante rumo à Liga dos Campeões, “eliminando” os giallorossi da disputa e entrando em disputa direta com a Juventus pela última vaga disponível.





É essa a convicção dos analistas de apostas da Planetwin365 e da Snai, que oferecem entre 2,15 e 2,50 a classificação entre os quatro primeiros de Nico Paz e seus companheiros, ainda em queda em relação aos 2,75 de alguns dias atrás. Com uma ligeira vantagem, porém, estão justamente os jogadores de Spalletti, cotados entre 1,85 e 2,25, depois que as duas últimas vitórias consecutivas os relançaram na classificação, onde agora estão a um ponto do quarto lugar do Como.Em meio a tudo isso, a Roma parece quase fora da disputa: nas cotações, os jogadores de Gasperini pagam pelo empate e pelas duas derrotas nos últimos três jogos e ficam cotados a 3,50.





Quem, por outro lado, está praticamente garantido em uma vaga na próxima Champions é o Napoli de Conte: os atuais campeões da Itália venceram as últimas três partidas e, acima de tudo, estão recuperando muitos jogadores importantes, e por isso veem o quarto lugar garantido a 1,05 vezes a aposta.