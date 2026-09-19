Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1083465334.jpgKirchner-Media
SID
Traduzido por

Disputa pela Bola de Ouro: Harry Kane reage às provocações de Lamine Yamal e Kylian Mbappé

Bundesliga
Bayern de Munique
H. Kane

O astro do Bayern de Munique, Harry Kane, reagiu com tranquilidade, cinco semanas antes da entrega da Bola de Ouro, às declarações ousadas de Lamine Yamal e Kylian Mbappé.

"Todo mundo tem o direito de se expressar da maneira que quiser. Isso não está sob minha responsabilidade", disse o inglês: "Eu realmente não gosto de falar sobre mim mesmo, prefiro deixar minhas ações em campo falarem."

E elas são, de fato, impressionantes. Na tranquila vitória por 7 a 0 do Bayern de Munique sobre o Union Berlin na sexta-feira, Kane marcou seus gols de número 100 e 101 na Bundesliga. Ele precisou de apenas 98 jogos para alcançar a marca de 100 gols. Ninguém foi mais rápido até hoje.

Kane é considerado um dos principais favoritos a vencer a Bola de Ouro, que será entregue em 26 de outubro, em Londres. "Estou apenas esperando e vendo o que acontece", disse ele: "Vou simplesmente continuar fazendo o meu em campo." O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, também se manifestou sobre o caso.

Yamal e Mbappé reivindicaram recentemente a Bola de Ouro

O campeão mundial espanhol Yamal (Barcelona) e também o astro francês Mbappé (Real Madrid) já haviam recentemente reivindicado a Bola de Ouro e feito campanha publicamente por si mesmos. Kane evitou fazer um julgamento, mas elogiou seus concorrentes. "Yamal é um jogador incrível. Ele teve uma grande temporada, assim como muitos outros", afirmou o jogador de 33 anos: "Mbappé, Michael (Olise), Rodri. Há muitos candidatos."

Ao contrário de Yamal ou Rodri, que foram campeões mundiais no verão, Kane perdeu um título internacional. Com o Bayern, ele foi eliminado na semifinal da Liga dos Campeões contra o posterior vencedor Paris Saint-Germain e, na Copa do Mundo, terminou em terceiro com a Inglaterra.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google