"Todo mundo tem o direito de se expressar da maneira que quiser. Isso não está sob minha responsabilidade", disse o inglês: "Eu realmente não gosto de falar sobre mim mesmo, prefiro deixar minhas ações em campo falarem."

E elas são, de fato, impressionantes. Na tranquila vitória por 7 a 0 do Bayern de Munique sobre o Union Berlin na sexta-feira, Kane marcou seus gols de número 100 e 101 na Bundesliga. Ele precisou de apenas 98 jogos para alcançar a marca de 100 gols. Ninguém foi mais rápido até hoje.

Kane é considerado um dos principais favoritos a vencer a Bola de Ouro, que será entregue em 26 de outubro, em Londres. "Estou apenas esperando e vendo o que acontece", disse ele: "Vou simplesmente continuar fazendo o meu em campo." O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, também se manifestou sobre o caso.

Yamal e Mbappé reivindicaram recentemente a Bola de Ouro

O campeão mundial espanhol Yamal (Barcelona) e também o astro francês Mbappé (Real Madrid) já haviam recentemente reivindicado a Bola de Ouro e feito campanha publicamente por si mesmos. Kane evitou fazer um julgamento, mas elogiou seus concorrentes. "Yamal é um jogador incrível. Ele teve uma grande temporada, assim como muitos outros", afirmou o jogador de 33 anos: "Mbappé, Michael (Olise), Rodri. Há muitos candidatos."

Ao contrário de Yamal ou Rodri, que foram campeões mundiais no verão, Kane perdeu um título internacional. Com o Bayern, ele foi eliminado na semifinal da Liga dos Campeões contra o posterior vencedor Paris Saint-Germain e, na Copa do Mundo, terminou em terceiro com a Inglaterra.