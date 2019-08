Disputa no meio do Barcelona fica mais forte, e Arthur e Vidal começam atrás

A um dia da estreia na La Liga, meio de campo é o setor com mais incógnitas para o duelo contra o Athletic Bilbao

Faltando menos de 24 horas para a estreia oficial na temporada, o chega com poucas dúvidas sobre quem começará o jogo contra o como titular.

A situação é diferente no meio de campo. Como visto na pré-temporada, marcada por muitas viagens e poucos treinamentos, Frenkie de Jong deve ganhar o lugar que entra em campo. E se assim for, algum dos titulares da última temporada perderá sua posição.

Para essa disputa, o brasileiro Arthur e o chileno Arturo Vidal estão em desvantagem. Eles se juntaram depois do restante do grupo em função de participarem até a final e disputa de terceiro lugar da , respectivamente.

Com a titularidade quase certa de de Jong e Busquets, a última vaga estaria em disputa entre Rakitic, Sergi Roberto, Rafinha e Aleñá.

As contratações tiveram tempo de mostrar quais papéis podem desempenhar no time e restam poucas dúvidas sobre os onze titulares ao longo da temporada.

Com a lesão de Lionel Messi, o trio de ataque que atuará no Estádio San Mamés será formado por Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé e Luis Suárez. Os três jogaram juntos no amistoso contra o e deixaram uma ótima impressão.

