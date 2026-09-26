Isso é o que informa Sky Sports. Segundo a publicação, os Reds agora também estão entre os clubes que têm o jogador de 24 anos em sua lista de desejos. Anteriormente, já havia sido noticiado um interesse de Arsenal, Chelsea e Tottenham. O contrato de Schade com o Brentford vai apenas até 2028.

De acordo com a reportagem, por isso o clube de Schade já teria mantido as primeiras conversas com o ponta sobre uma renovação do vínculo. O objetivo seria fazer com que Schade assine um contrato de longo prazo com o Brentford.

O ex-jogador do Freiburg teve, assim como sua equipe, um excelente início na nova temporada: os Bees seguem invictos após cinco jogos na Premier League, venceram em casa Tottenham e Chelsea e, além disso, somaram três empates. Com isso, ocupam atualmente a quarta colocação da tabela. Schade contribuiu até aqui com três gols na Premier League.

Como foi Kevin Schade na Nations League contra a Holanda?

Na estreia do técnico da seleção Jürgen Klopp, Schade começou jogando na quinta-feira, em Amsterdã, pela Nations League contra a Holanda. Ele atuou pela ponta esquerda e teve uma atuação sólida.

Nascido em Potsdam, o jogador atuou inicialmente no Babelsberg e, em 2018, trocou as categorias de base do Energie Cottbus pelo Freiburg, clube no qual conseguiu sua afirmação. Em 2023, o Brentford pagou 25 milhões de euros pelo então jogador de 21 anos. Na Premier League, ele soma 24 gols e oito assistências em 107 partidas no total. Pela seleção principal da Alemanha, ele entrou em campo seis vezes até aqui, sem registrar nenhuma participação em gol. No domingo, Schade e a seleção da DFB terão pela frente o jogo em casa contra a Grécia pela Nations League.