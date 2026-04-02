Disputa entre Real Madrid e Arsenal por um jogador da Bundesliga

O Real Madrid e o Arsenal estão disputando a contratação de uma das estrelas do Bayer Leverkusen durante a próxima janela de transferências de verão.

O Arsenal quer reforçar seu ataque no próximo verão, diante da instabilidade no desempenho de Victor Giociris e da incerteza sobre o futuro de Gabriel Jesus.

Já o Real Madrid busca um atacante para substituir sua estrela Kylian Mbappé, a fim de reforçar seu ataque nos próximos anos.

Nesse sentido, a rede “Sky Alemanha” informou que o Arsenal colocou o atacante do Bayer Leverkusen, Christian Kofan, na lista de possíveis alvos antes da janela de transferências de verão.

Kowen está tendo uma excelente primeira temporada na Bundesliga após se juntar ao Leverkusen vindo do Albaseti, time espanhol da segunda divisão, no verão passado.

Embora ainda não tenha se tornado titular garantido sob o comando de Kasper Hjulmand no Leverkusen, o jogador de 19 anos contribuiu com sete gols e oito assistências em suas primeiras 37 partidas pelo clube.

Koufan pode já ser um rosto familiar para alguns torcedores do Arsenal, depois de ter chamado a atenção na derrota para os Gunners na campanha rumo às quartas de final da Liga dos Campeões.

A rede informou que vários outros times da Premier League, cujos nomes não foram revelados, além do Real Madrid, demonstraram interesse no talento de Kovan.

E acrescentou que o Bayer Leverkusen não descartou a possibilidade de vender Kowan, mas provavelmente exigirá uma quantia exorbitante entre 60 e 70 milhões de euros para concretizar a transferência do jogador internacional camaronês, apesar de tê-lo contratado por apenas 5 milhões de euros.

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