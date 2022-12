Disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo 2022: onde assistir ao vivo, data, que horas é, times e mais

Croatas tentam ficar entre os três primeiros colocados pela segunda Copa consecutiva diante dos marroquinos; veja como acompanhar na TV e na internet

Croácia e Marrocos se enfrentam neste sábado (17), às 12h (de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay e do Fifa+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

A Croácia chega à disputa do terceiro lugar após ter sido a vice-líder do grupo F, e passar pelo Japão nas oitavas, e Brasil nas quartas. Os croatas foram eliminados pela Argentina na semifinal.

Primeira seleção árabe da história a chegar na semifinal e estreante nessa disputa do terceiro lugar do Mundial, o Marrocos quer continuar quebrando tabus na competição e deve contar mais uma vez com o apoio em massa de sua torcida. Os marroquinos foram os líderes do grupo F, vencerama Espanha nos pênaltis nas oitavas de final, e ganharam de Portugal, nas quartas. Mas perderam a semi para a França.

No histórico de duelos entre as equipes, há igualdade. Em duas partidas disputadas até o momento, dois empates, com 2 gols anotados pelos croatas, e dois pelos marroquinos.

Escalações

Escalação provável da Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Kovacic e Modric; Kramaric, Pasalic e Perisic.

Escalação provável do Marrocos: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Saiss; Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

Desfalques

Croácia

Sem desfalques confirmados.

Marrocos

Sem desfalques confirmados.

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Croácia na Copa 2022

Getty

Kramarić: 2 gols.

Livaja, Perisic, Majer e Petković: 1 gol.

Artilheiros do Marrocos na Copa 2022

Getty

En-Nesyri: 2 gols.

Aboukhal, Saiss e Ziyech: 1 gol.

Croácia e Marrocos: participações em Copas

A Croácia, atual vice-campeã, disputa a sua sexta Copa do Mundo (1998, 2002, 2006, 2014, 2018 e 2022). Anteriormente, a seleção croata fazia parte da Iugoslávia, que chegou a ficar em terceiro lugar em 1930.

O Marrocos está na sua sétima Copa do Mundo (1970, 1986, 1994, 1998 e 2018), com melhor campanha em 1986, quando foi o melhor de seu grupo e acabou ficando na 11ª posição.

Quando é?