Disputa acirrada pela presidência da federação italiana: Galliani muda as regras do jogo diante de Malagò

Compartilhar Siga GOAL no Google

As eleições para a presidência da Federação Italiana de Futebol caminham para uma disputa entre duas figuras de destaque no cenário esportivo, mas as contas de votos e de apoio dentro do sistema podem reservar surpresas que não se refletem apenas nos nomes, diante da queda no respaldo que um dos candidatos tinha há poucos meses.

Publicidade

A Federação Italiana de Futebol anunciou, no sábado, a aceitação das candidaturas de Giovanni Malagò e Adriano Galliani para disputar as eleições à presidência da Federação Italiana de Futebol, marcadas para o próximo dia 14 de dezembro, tornando-se os dois homens os candidatos oficiais ao cargo.

Malagò tem 67 anos, enquanto Galliani chega aos 82 anos, e a dupla disputa a corrida em meio a uma clara diferença na natureza das entidades que apoiam cada um deles, de acordo com o que informou a Federação Italiana sobre a distribuição do apoio eleitoral.

Segundo o site Football Italia, Malagò conta com o apoio dos clubes da Serie A, enquanto Galliani se apoia no suporte dos jogadores e treinadores, em uma disputa eleitoral que vai além da competição pessoal e envolve a divergência de posições entre as partes que compõem o sistema do futebol italiano.

Malagò havia sido eleito presidente da Federação Italiana em junho passado, antes de se constatar posteriormente que ele não tinha direito a se candidatar por não ser membro da federação, o que levou o Comitê Olímpico Italiano a estudar colocar a instituição sob a gestão de um comissário especial.

Publicidade Publicidade

Mas os acontecimentos terminaram com a nomeação do próprio Malagò como comissário especial da federação, com a decisão de convocar novas eleições para escolher um presidente de forma oficial, fazendo com que o dirigente de 67 anos voltasse à disputa pelo cargo.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

A posição dos clubes da Serie A em relação a Malagò sofreu uma mudança notável em comparação com o verão passado, já que desta vez ele obteve apenas o apoio de 11 clubes dos 20, depois de ter contado com o apoio de 19 clubes, o que reflete um recuo evidente em sua base eleitoral dentro da competição.

Leia também: Após a preocupação do Barcelona, De Jong: Não havia necessidade de correr riscos

As eleições se baseiam em 516 votos distribuídos entre os diferentes componentes do futebol italiano, porém esses votos não têm o mesmo valor, pois o percentual de influência de cada entidade varia de acordo com seu peso no sistema, o que faz com que o número de delegados não seja suficiente por si só para determinar a força eleitoral de cada parte.

Publicidade

A cota dos clubes da Serie A é de 18% dos votos por meio de 20 delegados, contra 6% da Serie B por meio de 20 delegados, e 12% da terceira divisão (Serie C) por meio de 57 delegados, enquanto a liga amadora obtém 34% dos votos por meio de 99 delegados, a cota dos jogadores é de 20% por meio de 52 delegados, e a dos treinadores é de 10% por meio de 26 delegados.

O período recente registrou uma tensão jurídica entre os candidatos, em meio a divergências sobre os procedimentos de candidatura e a validade dos documentos apresentados, sendo a mais notável a crise da dupla assinatura do Genoa, cujo nome foi inicialmente incluído entre os apoiadores de Galliani, antes de recuar e anunciar seu apoio a Malagò, o que gerou polêmica sobre até que ponto este último cumpria o mínimo exigido de apoio dos clubes da Serie A para disputar as eleições, antes da divulgação da decisão de hoje que oficializou as candidaturas de ambos.

Leia também: Impulso mundial: Marrocos aceita o presente do Brasil e espera a queda de Portugal