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Disney+ oferece promoção especial para acompanhar todos os jogos da Copa do Mundo 2026 pela CazéTV

Copa do Mundo
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Novos assinantes do plano Premium podem contratar o serviço por R$ 19,90 por mês durante os dois primeiros meses e assistir às transmissões completas do Mundial pela plataforma

A contagem regressiva para a Copa do Mundo FIFA 2026™ já começou, e os fãs de esportes têm uma nova oportunidade para acompanhar cada lance do torneio. Por tempo limitado, novos assinantes do Disney+ Premium podem contratar o plano por R$ 19,90/mês durante os dois primeiros meses de assinatura e assistir a todos os jogos do Mundial transmitidos pela CazéTV diretamente na plataforma, além de contar com a cobertura esportiva da ESPN e o catálogo completo de entretenimento do streaming.

Assista à Copa no Disney+ Premium pela CazéTVAssine já!

Além das transmissões da CazéTV de todos as partidas durante a Copa do Mundo FIFA 2026™, o Disney+ Premium reúne todos os canais ESPN, torneios exclusivos e mais de 500 eventos esportivos ao vivo por mês. Os assinantes também têm acesso a estreias de filmes, séries originais e clássicos das marcas Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Hulu. O plano oferece ainda conteúdos sem intervalos comerciais, alta qualidade de imagem com resolução 4K, áudio Dolby Atmos e acesso simultâneo em até quatro dispositivos compatíveis.

A promoção chega às vésperas da maior Copa do Mundo da história. Entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, 48 seleções disputarão o título mundial em uma competição realizada pela primeira vez em três países-sede: Canadá, Estados Unidos e México. A partida de abertura será realizada no Estádio Azteca, na Cidade do México, enquanto a final acontecerá em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O novo formato amplia o número de partidas e promete ainda mais emoção para os torcedores ao longo de 39 dias de disputas.

Calendário da Copa do Mundo FIFA 2026™

  • Fase de grupos: 11 a 27 de junho
  • 32 avos de final: 28 de junho a 3 de julho
  • Oitavas de final: 4 a 7 de julho
  • Quartas de final: 9 a 11 de julho
  • Semifinais: 14 e 15 de julho
  • Disputa de terceiro lugar: 18 de julho
  • Final: 19 de julho

Conheça os grupos da Copa do Mundo FIFA 2026™:

  • Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca
  • Grupo B: Canadá, Bósnia e Herzegovina, Qatar e Suíça
  • Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia
  • Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador
  • Grupo F: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia
  • Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia
  • Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai
  • Grupo I: França, Senegal, Iraque e Noruega
  • Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia
  • Grupo K: Portugal, Congo, Uzbequistão e Colômbia
  • Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

Brasil busca o hexacampeonato

A seleção brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo FIFA 2026™, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, e chega ao torneio em busca do sexto título mundial. Pentacampeão, o Brasil segue como a seleção mais vitoriosa da história da competição e tentará ampliar sua galeria de conquistas em uma edição que promete reunir algumas das principais potências do futebol mundial.

A fase de grupos será o primeiro desafio da equipe na caminhada rumo ao mata-mata, agora sob o comando de Carlo Ancelotti. Para a disputa do Mundial, a seleção conta com nomes como Neymar, Vinicius Junior, Raphinha e Endrick, que lideram a busca pelo tão sonhado hexacampeonato.

Não perca a oportunidade de acompanhar todos os jogos da Copa do Mundo FIFA 2026™ pela CazéTV no Disney+ Premium e viver cada emoção de uma edição histórica do Mundial.

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