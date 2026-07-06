Bernardo Silva e Rodri se envolveram em uma acirrada discussão na noite de segunda-feira, no final das oitavas de final entre Portugal e Espanha na Copa do Mundo. Os dois ex-companheiros de equipe no Manchester City ficaram em lados opostos na fase final da partida, depois que a Espanha avançou para as quartas de final graças à vitória por 1 a 0.

Portugal ainda teve uma excelente chance de empatar bem no final do tempo de acréscimo. Bernardo Silva apareceu na área espanhola, mas viu sua cabeçada passar por cima do travessão, fazendo com que a última chance de levar o jogo para a prorrogação fosse perdida.

Logo após essa falha, Rodri comemorou efusivamente a chance perdida bem na cara do português. Além disso, imagens de TV mostram como o meio-campista espanhol parece dar um tapinha na cabeça do ex-companheiro, ao que Bernardo Silva reage visivelmente irritado.

Silva apontou com raiva para Rodri e os dois se enfrentaram. Enquanto as emoções estavam à flor da pele, outros jogadores tiveram que intervir para acalmar os ânimos. Poucos instantes depois, o árbitro apitou o fim da partida.

As imagens do incidente circularam imediatamente nas redes sociais, onde muitos torcedores reagiram com surpresa ao desentendimento entre os dois meio-campistas. Silva e Rodri jogaram juntos por anos no Manchester City e conquistaram vários títulos importantes nesse período.

Rodri assumiu imediatamente a responsabilidade por seu comportamento após a partida. O jogador da seleção espanhola pediu desculpas abertamente ao seu ex-companheiro de equipe em entrevista à imprensa.

“Peço desculpas ao Bernardo. Comemorei a chance perdida por ele no final da partida. Foi culpa minha”, afirmou Rodri, que reconheceu ter se deixado levar pelas emoções do momento.

Rodri e Bernardo Silva jogaram juntos nos últimos sete anos no Manchester City. Este último assinou recentemente com o Real Madrid como jogador sem vínculo, o que pôs fim à parceria deles em nível de clube.