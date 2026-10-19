Os dois treinadores já haviam se desentendido durante a partida, e as divergências quase acabaram em confronto físico após o apito final. Ak ficou furioso depois que Sahin reclamou em sua direção e quis partir para cima do ex-jogador com longa passagem pela Bundesliga. Vários integrantes das duas comissões técnicas precisaram separar os dois, o que não foi nada fácil, já que Ak estava fora de si.

Por seu comportamento, o técnico do Gaziantep recebeu posteriormente o cartão vermelho do árbitro Alpaslan Sen. Agora, ele pode sofrer uma punição severa.

Sahin não quis falar especificamente sobre o que desencadeou a confusão nem sobre o que aconteceu. Mais tarde, na entrevista coletiva, disse apenas: "O que aconteceu ali aconteceu ali e fica ali. Na verdade, não quero entrar mais nesse tipo de assunto."

E acrescentou: "Para mim, só o jogo importa. Nunca ajo de forma desrespeitosa. Quem me conhece sabe disso. Desejo muito sucesso ao Antep. Para nós, foram três pontos muito importantes."

Para Sahin, que tem contrato até 2028, o Basaksehir é seu primeiro trabalho como treinador desde a demissão do Borussia Dortmund no início de 2025. Ele assumiu o clube de Istambul há pouco mais de um ano e, até agora, soma uma média de 1,62 ponto por partida em 45 jogos.

Na tabela da Süperlig, a equipe de Sahin, que conta com o ex-atacante do HSV Davie Selke, ocupa a décima posição após a vitória sobre o Gaziantep. A distância para uma vaga em uma competição internacional é de quatro pontos.

Na próxima segunda-feira, o Basaksehir enfrenta o Besiktas em um duelo entre clubes de Istambul, às 17h.