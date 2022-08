Discreto em estreia, Paquetá encara 'outro patamar' na Premier League com West Ham

O brasileiro, que deixou o Lyon na atual temporada, entrou no decorrer do empate contra o Tottenham

Lucas Paquetá chegou ao West Ham como aquele tipo de contratação feita para demonstrar força. Se o clube londrino é um dos tantos aspirantes a deixar a turma do meio de tabela para furar a bolha do grupinho fechado dos seis clubes que disputam as primeiras posições na Inglaterra, nada melhor do que anunciar um jogador de seleção brasileira que tem mostrado grande qualidade e espaço para evolução.

O brasileiro, revelado pelo Flamengo e que nos últimos anos vinha sendo um dos destaques do Lyon, na França, estreou pelos Hammers poucos dias após ser anunciado como reforço. Ainda precisando de tempo para conhecer melhor os novos companheiros de time, saiu do banco de reservas e não conseguiu fazer muita coisa para ajudar o West Ham a conseguir uma vitória no clássico londrino contra o Tottenham. A partida terminou empatada em 1 a 1, com ambos os gols acontecendo antes da entrada de Lucas no gramado do London Stadium.

É claro que o leitor ou leitora pode achar o título desta matéria provocativo, de alguma forma. Mas não é o caso, podem ficar tranquilos: não há nada a se criticar dentro da estreia de Paquetá no Campeonato Inglês. Até porque é só um primeiro jogo para um jogador que nem mesmo fez a pré-temporada com sua equipe atual. É uma história que acaba de começar, mas já acompanhamos com grande interesse – afinal de contas, estamos falando de um atleta de seleção brasileira em ano de Copa do Mundo!

Lucas Paquetá entrou em campo, na metade do segundo tempo, substituindo o meia Saïd Benrahma. Do banco de reservas, viu o Tottenham abrir o placar na etapa inicial, em gol contra do zagueiro Thilo Kehrer, e comemorou o empate anotado por Tomás Soucek. Foram poucos momentos dentro de campo, o que talvez explique o comportamento praticamente idêntico ao de Benrahma – numa faixa mais centralizada e caindo para ambos os lados, especialmente o esquerdo de ataque.

Getty Images

Paquetá não criou chances para seus companheiros e nem finalizou a gol, mas sentiu na pele o ritmo mais forte da Premier League nas transições. Citar estatísticas frias não ajuda a pintar o quadro completo, mas comparando a média do que apresentou nestes poucos minutos pelo West Ham com a média que teve tanto por Milan, seu primeiro clube europeu, quanto no Lyon, o brasileiro esteve abaixo em quase tudo: em toques na bola, passes completados, passes certos e perda da posse da esfera (todas as estatísticas aqui listadas, coletadas junto à Opta Sports, estão no final do texto).

É incontestável que a Premier League inglesa apresenta um nível de desafio bem maior do que a Ligue 1 da França. E se o West Ham busca atingir um nível maior (apesar do início pouco inspirador na atual temporada, após um bom 2021/22), Lucas Paquetá quer provar para o mundo do futebol que é daqueles jogadores de primeiro nível. Ou seja: um pode ajudar o outro na busca por tais objetivos.

Em meio à estreia nem brilhante tampouco ruim pelo seu novo clube, um dado estatístico de Paquetá mostra indícios de que ele pode se tornar um destes meio-campistas “box-to-box” que ajudam a definir o jogo jogado na Premier League: em sua estreia pelo West Ham, Paquetá teve sua maior média de toques dados na área adversária ao mesmo tempo em que obteve o maior número de desarmes.

Mas ainda há muita história a ser contada...

Estatísticas (média por 90 minutos segundo a Opta)