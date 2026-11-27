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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, rebateu com firmeza as críticas de seu ex-companheiro de Liverpool Jamie Carragher à solidez defensiva do time. O comentarista sugeriu que o clube do oeste de Londres enfrenta uma crise significativa na defesa, capaz de comprometer suas ambições na Champions League.

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Alonso defende Colwill e Fofana após goleada sofrida para o Leeds

Após perder por 4 a 1 para o Leeds em casa no último fim de semana, o Chelsea viu seu desempenho defensivo ser alvo de fortes críticas. A derrota deixou o clube em oitavo lugar na Premier League, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos em todas as competições.

Apenas o Coventry e os dois últimos colocados, Crystal Palace e Manchester United, sofreram mais gols do que os 20 do Chelsea em 11 jogos do campeonato. Depois de Levi Colwill e Wesley Fofana formarem a dupla de zaga contra o Leeds, o comentarista da Sky Sports Jamie Carragher pediu reforços em janeiro.

Carragher questiona liderança da dupla, e Alonso rebate

No Monday Night Football, Carragher questionou a força física e a liderança da dupla. “O Chelsea tem um enorme problema na zaga e, se não mudar isso em janeiro, terá um grande problema para chegar aonde acredita que deveria estar nesta temporada em relação à Champions League”, disse. “Como dupla, isso nunca vai funcionar, porque eles não são fortes o suficiente fisicamente e não há um líder de verdade ali.”

Questionado sobre as declarações na entrevista coletiva de quinta-feira, Alonso defendeu seus jogadores. “Preciso discordar. Discordo do Carra”, disse. “É claro que é possível fazer jogos ruins. Não fomos bem [contra o Leeds]. Mas já os vi (Colwill e Fofana) jogar bem e mostrar um bom nível.

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“Esse é o objetivo e o desafio: manter a regularidade no desempenho e nos fundamentos, sem deixar o nível cair em determinados jogos quando enfrentamos um adversário difícil.”

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Talento no ataque é prejudicado pela fragilidade defensiva

Embora Cole Palmer, Morgan Rogers e Joao Pedro tenham impulsionado um ataque empolgante quando estão em condições de jogar, as falhas defensivas continuam freando a evolução do Chelsea. Alonso assumiu a culpa e ressaltou que seu elenco precisa de tempo para se adaptar.

“Não há desculpas para não fazer melhor”, disse. “Estamos em processo. Dando passos, dando um passo à frente, mas leva tempo até que isso esteja totalmente no DNA do time. Assumo toda a responsabilidade pelo time e por seu desempenho. Precisamos mostrar [melhora contra o Nottingham Forest], não apenas falar. Falar é fácil. O que importa é o desempenho em campo.

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“Queremos voltar a ter aquela sensação de maior solidez que tínhamos. Esperamos que isso tenha sido um caso isolado e não queremos repetir.”

Lesões limitam opções de Alonso para enfrentar o Forest

O confronto de sexta-feira com o Forest oferece um teste imediato, embora as lesões deixem Alonso com pouca margem para mudar o time. Os defensores Reece James, Maxence Lacroix e Jorrel Hato seguem fora, o que significa que Colwill e Fofana provavelmente manterão suas vagas.

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O atacante Joao Pedro também segue fora em mais um revés, mas o meio-campista Moises Caicedo foi liberado para jogar.