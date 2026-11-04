Dirk Kuyt surpreende com o Fenerbahçe contra o Liverpool, seu antigo amor

Dirk Kuijt surpreendeu o Liverpool com o Fenerbahçe nesta quarta-feira, na Liga dos Campeões: 3 a 2. O técnico interino viu sua equipe ficar atrás por 0 a 1 e 1 a 2, mas uma forte reação garantiu três pontos na competição bilionária.

Virgil van Dijk começou, como de costume, no centro da defesa do Liverpool, enquanto Cody Gakpo ficou no banco. Ryan Gravenberch desfalcou a equipe por lesão. Entre os titulares do time da casa estavam N'Golo Kanté, Archie Brown, Romelu Lukaku e Mason Greenwood.

O Liverpool abriu o placar aos 25 minutos, na chuvosa Istambul. Trey Nyoni arriscou de fora da área e viu a bola entrar no gol turco, para sua sorte. Pouco depois, Irfan Kahveci acertou o travessão do outro lado, pelo Fenerbahçe.

O time da casa lutou por um empate rápido e pediu pênalti quando Greenwood foi empurrado e derrubado por Konstantinos Tsimikas. O árbitro, porém, não marcou a penalidade, para irritação de Kuijt, que recebeu cartão amarelo de Clement Turpin por protestar. O empate veio mesmo assim, após meia hora de jogo. Uma cobrança de falta de Greenwood desviou na barreira e passou por Allison Becker, sem chances de defesa.

Pouco antes do intervalo, Bradley Barcola cabeceou para fora por pouco, e Allison parou Greenwood. Depois do intervalo, as duas equipes continuaram sem ceder espaço. Van Dijk viu Ederson tirar do gol uma cabeçada sua. Entre os visitantes de Liverpool, Víctor Muñoz se mostrou especialmente ativo no campo dos turcos.

Andoni Iraola decidiu colocar Gakpo, Alexander Isak e Florian Wirtz em campo, e a decisão se mostrou certeira. Gakpo cruzou da esquerda, e Isak cabeceou para o gol de perto: 1 a 2. A alegria dos ingleses durou pouco: um cruzamento com efeito chegou a Brown, que pôde chutar para o gol vazio na segunda trave.

A situação ficou ainda melhor para o Fenerbahçe quando Vedat Muriqi saltou alto, com Brown em vantagem, e cabeceou a bola no canto esquerdo. Mais uma decepção, portanto, para o Liverpool, pouco depois da derrota por 0 a 1 para o Arsenal na Premier League.