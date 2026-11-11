Dirk Kuyt deixa o Fenerbahce! Lenda do Liverpool se despede do gigante turco após breve passagem como interino

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Dirk Kuyt encerrou oficialmente sua segunda passagem pelo Fenerbahçe, deixando o gigante turco após um período como técnico interino. O ex-jogador da seleção holandesa tornou-se uma figura querida em Istambul, representando o clube com destaque tanto como atacante incansável quanto como treinador dedicado.

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Fenerbahçe se despede de ídolo do clube

O Fenerbahçe, um dos gigantes do futebol turco, confirmou a saída imediata de Kuyt. A decisão vem após um período de transição em que o holandês assumiu temporariamente o comando da equipe principal. Apesar de sua forte ligação com o clube da Super Lig, o Fenerbahçe decidiu reformular a comissão técnica após a chegada de um novo treinador efetivo.

Em um comunicado emocionado divulgado na quarta-feira, o Fenerbahçe expressou sua imensa gratidão pelas contribuições de Kuyt: "Agradecemos sinceramente por tudo o que você fez por estas cores. Hoje nos despedimos de você, mas seu lugar nesta grande família nunca mudará. Porque algumas despedidas não são separações, mas a expressão de um vínculo eterno."

Nova era no comando provoca saída de Kuyt

O motivo da saída de Kuyt foi a nomeação de Emre Belozoglu como novo treinador efetivo. Houve conversas internas sobre a possibilidade de o ex-jogador da seleção da Holanda permanecer no estádio Sukru Saracoglu como auxiliar, mas a diretoria acabou optando por uma ruptura completa. A decisão encerra o capítulo mais recente de Kuyt em Istambul, onde ele continua sendo uma figura querida desde os tempos em que atuava pelo clube.

A direção do Fenerbahçe ressaltou que o holandês sempre será considerado parte da família, independentemente de seu vínculo profissional. "Agradecemos do fundo do coração por tudo o que você representou para estas cores", prosseguiu o clube. "Hoje nos despedimos de você, mas seu lugar nesta grande família permanece para sempre, porque algumas despedidas não são uma partida de verdade, mas sim a confirmação de um vínculo eterno. Desejamos tudo de melhor em sua trajetória daqui para a frente, Dirk!"

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Desejo de Kuyt de permanecer não se concretiza

Antes do anúncio de sua saída, Kuyt havia manifestado publicamente seu compromisso com o projeto do Fenerbahçe. Ele deixou claro que estava gostando de sua passagem pelo clube e disposto a trabalhar sob o novo comando. No entanto, também reconheceu que a decisão final sobre a composição da comissão técnica cabia aos dirigentes do clube, não a ele.

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"Estou disposto a dar tudo por este clube, mas as decisões são tomadas por outras pessoas", explicou Kuyt em seus últimos dias à frente da equipe. "Acho que este é um clube fantástico, estou gostando muito de estar aqui."

Sucesso como interino e vitória na Champions League

A breve passagem de Kuyt como treinador interino teve seus momentos de destaque, especialmente uma atuação emocionante em uma competição continental. Ele comandou a equipe em um confronto decisivo da Champions League contra seu ex-clube, o Liverpool. Sob sua orientação, o Fenerbahçe conquistou uma vitória memorável por 3 a 2 sobre o time da Premier League, resultado que rendeu a Kuyt muitos elogios por sua abordagem tática e pela forma como motivou o elenco durante um período difícil.