Dirk Kuijt se despede do FC Dordrecht nove semanas após a renovação do contrato

Dirk Kuijt se despediu do elenco do FC Dordrecht na manhã desta segunda-feira, segundo informa a ESPN. O técnico de 45 anos está a caminho de Istambul para finalizar sua transferência para o Fenerbahçe.

No segundo colocado da Süper Lig, Kuijt será o assistente de Ismail Kartal. Entre 2012 e 2015, ele atuou como jogador pelo Fenerbahçe.

Na semana passada, o Fenerbahçe já havia anunciado em seu site que havia chegado a um acordo de princípio com Kuijt. Devido a esses acontecimentos, o FC Dordrecht decidiu adiar o primeiro treino para depois do fim de semana.

Kuijt compareceu na segunda-feira em Dordrecht para se despedir do elenco que treinou durante um ano.

Em abril, Kuijt renovou seu contrato por mais dois anos. “Estamos dando passos importantes como clube e estou ansioso para dar continuidade a essa evolução. Junto com o FC Dordrecht, quero continuar construindo e ajudando os talentos a crescerem ainda mais”, dizia o comunicado no site do clube.

No entanto, quando o Fenerbahçe entrou em contato, Kuijt rapidamente informou à diretoria do clube que desejava aceitar esse desafio.

Segundo informações, o Fenerbahçe vai indenizar financeiramente o clube da Keuken Kampioen Divisie pela saída de Kuijt.