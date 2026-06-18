Dirk Kuijt pretende trocar o cargo de técnico principal do FC Dordrecht por uma vaga na comissão técnica do Fenerbahçe, segundo informou o jornalista Joost Blaauwhof, da revista Voetbal International, nesta quinta-feira.
O Dordrecht inicia na segunda-feira, 23 de junho, a preparação para a nova temporada. No entanto, os “Schapekoppen” precisam agora lidar repentinamente com uma mudança significativa.
Em abril, Kuijt renovou seu contrato com o Dordrecht por mais dois anos, mas o ex-jogador da seleção nacional comunicou à diretoria do clube que deseja se transferir para Istambul.
O Dordrecht não pretende simplesmente aceitar a saída de Kuijt. O clube da Keuken Kampioen Divisie espera, portanto, uma compensação substancial do Fenerbahçe, que, entretanto, já parece estar buscando, por meio de seus próprios canais, uma rápida conclusão do acordo.
“O senhor Dirk Kuijt, com quem foi alcançado um acordo de princípio para se juntar à nossa comissão técnica, desempenhou um papel importante nas conquistas do título do nosso clube durante sua carreira de jogador e, com seu profissionalismo e garra, conquistou o carinho e a admiração dos nossos torcedores”, pode-se ler no site do clube.
Kuijt deve se tornar assistente técnico do novo treinador Ismail Kartal no Fenerbahçe, seu antigo clube.
Kuijt esteve sob contrato com o Fenerbahçe como jogador entre 2012 e 2015. Em 130 partidas oficiais, ele marcou 37 gols e deu 28 assistências.