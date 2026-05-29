Dirk Kuijt chegou a um acordo para retornar ao Fenerbahçe, segundo informa Yagiz Sabuncuoğlu, que costuma ser uma fonte confiável. Para o holandês de 45 anos, está reservado “um papel de liderança na comissão de transferências”.

Um desdobramento surpreendente, já que Kuijt renovou seu contrato como técnico principal do FC Dordrecht por mais duas temporadas apenas em abril. Isso significa que o Fenerbahçe terá que rescindir seu contrato atual para contratá-lo.

“Estou muito feliz com a renovação do contrato. Desde o primeiro momento, senti muita confiança e apoio aqui”, disse Kuijt na época nos canais oficiais do Dordrecht, com o qual terminou em décimo lugar na Keuken Kampioen Divisie na última temporada.

No entanto, parece que agora uma reviravolta surpreendente em sua carreira está por vir, com um retorno à Turquia. “O candidato à presidência do Fenerbahçe, Aziz Yildirim, chegou a um acordo com Dirk Kuijt para que ele desempenhe um papel importante na comissão de transferências de futebol”, afirmou Sabuncuoğlu.

Kuijt não é um desconhecido no clube de Istambul. Como jogador, ele atuou pelo Fenerbahçe entre 2012 e 2015, onde conquistou um título nacional e uma taça.

Em sua nova função, Kuijt se concentrará na política de transferências do clube. Embora uma comissão de transferências seja incomum na Holanda, ela geralmente é composta por vários tomadores de decisão que são responsáveis, em conjunto, pela preparação e tomada de decisões relacionadas a transferências de entrada e saída.

O papel de Kuijt dentro dessa estrutura parece ser de grande importância. Espera-se que sua opinião tenha uma influência decisiva na política de transferências do Fenerbahçe.