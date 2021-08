Dirigentes do Flamengo reclamam de foguetório de torcedores do Olímpia

Paraguaios passaram a noite soltando fogos próximo ao hotel onde a delegação rubro-negra está hospedada

Em Assunção, onde encara o Olímpia, nesta quarta-feira (11) pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores, o elenco do Flamengo passou por uma madrugada "barulhenta". Isso porque torcedores do time paraguaio passaram a noite soltando fogos próximo ao hotel onde o rubro-negro está hospedado.

Vice-presidente geral, Rodrigo Dunshee, publicou um vídeo e disse que os fogos estavam sendo soltados de hora em hora. O dirigente ressaltou que: "Na picaretagem não vão levar".

Vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, foi mais um dirigente a usar as redes sociais para reclamar dos fogos dos torcedores do Olímpia.

Paraguai 🇵🇾 com muitos fogos, duas da manhã , quatro e agora perto das cinco. Segue o jogo . Libertadores, glória eterna . pic.twitter.com/MLmKUVIepy — MarcosBraz (@marcosbrazrio) August 11, 2021

Paraguaios soltando fogos de hora em hora. Para vcs saberem. Zero segurança e repressão. Mas na picaretagem não vão levar. pic.twitter.com/i8Y1F3BvAd — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) August 11, 2021

Sem Rodrigo Caio e Pedro, lesionados, o Flamengo encara o Olímpia, nesta quarta, às 19h15, no horário de Brasília. A partida terá a presença de público. O ministério da saúde do país liberou a entrada de cerca de 2 mil torcedores.