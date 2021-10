Dirigente reclama de arbitragem mineira em jogos do Flamengo: "isonomia"

Vice-presidente de relações externas do clube, BAP usou as redes sociais para demonstrar insatisfação

O Flamengo está em pé de guerra com a CBF não é de hoje. A diretoria rubro-negra ainda não engoliou o fato da entidade ter voltado atrás na decisão de adiar os jogos do Brasileirão durante a data FIFA. Além disso, nesta quarta-feira (06), o vice-presidente de relações externas, Luiz Eduardo Baptista, mostrou insatisfação com a escolha da arbitragem nos dois próximos jogos do time carioca.

A partida entre Red Bull Bragantino e Flamengo, que acontece nesta quarta, terá o VAR comandado por Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Diante do Fortaleza, na próxima rodada, a arbitragem será comandada por outro mineiro, o que causou irritação de BAP.

"Jogo hoje contra o Bragantino, VAR mineiro, Jogo contra o Fortaleza, sábado, arbitragem mineira. E a gente brigando com um clube mineiro pelo campeonato. Deve ser por causa da isonomia. Resta sbaer o que pensam os patrocinadores da CBF", destacou o dirigente.

Com 38 pontos, o Flamengo ocupa hoje a terceira posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com dois jogos a menos que o líder Atlético-MG, que soma 49 pontos.