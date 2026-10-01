Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira — ilha de onde é natural "o Dom" —, enviou uma mensagem de apoio a Cristiano Ronaldo, após o capitão da seleção portuguesa deixar a concentração da equipe em Copenhague, nesta quarta-feira.

À margem de um evento público, no município de Câmara de Lobos, o dirigente manifestou seu apoio explícito a Ronaldo, considerando que o jogador se tornou vítima de "mesquinharias e paroladas", segundo informou o jornal "A Bola"português.

Leia também

Semana de despedidas: Ronaldo sai pela porta dos fundos e Messi no tapete vermelho

Revolução vulcânica que queimou os grandes: como a Espanha dominou o futebol mundial em um quarto de século?

O presidente do Governo Regional afirmou: "Nós aqui na Madeira apoiamos o Ronaldo", destacando o impacto global que o jogador português deixou.

E acrescentou: "Ele é o português mais famoso do mundo. Ronaldo é um jogador que promoveu Portugal e elevou o seu prestígio, ao longo de uma carreira que ultrapassou os 25 anos. Ou seja, é um dos portugueses que mais honraram Portugal. Durante todos esses anos foi o melhor jogador do mundo, venceu tudo o que havia para vencer e deu uma contribuição enorme à seleção portuguesa".

"Paroladas"

Sobre a saída antecipada de Ronaldo da concentração da seleção na Dinamarca, Albuquerque não poupou críticas àqueles que considerou terem empurrado o jogador a esse comportamento.

E justificou sua posição, dizendo: "Devem tê-lo incomodado, e ele fez muito bem", acrescentando que "ninguém tem paciência" para lidar com "essas mesquinharias e essas paroladas que visam diminuir a sua obra e aquilo que ele é".

Apesar de reconhecer que o atacante "nem sempre tem razão", Albuquerque frisou que o legado de Ronaldo permanecerá firme com o passar do tempo, longe do barulho ligado ao momento atual.

O presidente do Governo Regional da Madeira prosseguiu, dizendo: "O importante neste momento é que Ronaldo mantenha aquilo que sempre foi: um jogador de primeira linha e um português que representou o nome do país e mostrou o país para fora das fronteiras de uma forma como ninguém mais fez".

E completou: "Daqui a 30 anos ninguém saberá quem foi o treinador, ninguém saberá quem estava à frente da seleção portuguesa, ninguém saberá quem comentava o futebol, mas todos, daqui a 30, 40 e 50 anos, saberão quem é Ronaldo. Essa é a diferença entre a grandeza e a mediocridade".

"O Dom" deixou a concentração da seleção após um desentendimento com seu treinador Jorge Jesus, que se recusou a escalá-lo na última partida contra a Noruega, e que, segundo foi relatado, não o utilizaria nesta quinta-feira diante da Dinamarca, pela Liga das Nações da Europa.



