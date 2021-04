Dirigente do Vasco chama Flamengo de "desagregador" e diz que Cruzmaltino é "dono do Maracanã"

Vice-presidente geral do clube criticou postura do rival, que pediu a mudança de data do clássico, e quer participar da licitação do Maraca

Depois de faturar a Supercopa do Brasil, no último domingo (11), diante do Palmeira, em Brasília, o Flamengo pediu a FERJ o adiamento do clássico contra o Vasco, que aconteceria nesta quarta(14). A federação acatou o pedido rubro-negro e transferiu a partida para quinta-feira(15), o que não agradou nem um pouco nos bastidores do Cruzmaltino.

Na última segunda-feira(12), ao ser informado, o Vasco se manifestou publicamente através de uma nota. No texto, o clube alegou que não foi consultado sobre a possibilidade de alterar a data e deixou claro que já havia feito todo o planejamento para que o confronto acontecesse na quarta-feira.

Em entrevista a rádio Tupi, Carlos o vice-presidente geral do Vasco subiu o tom e fez críticas à postura da FERJ e ao Flamengo.

"Isso é inaceitável! E nos surpreende que a Federação privilegie justamente o nosso rival, que implodiu o melhor contrato de Campeonato Carioca, de campeonato regional do Brasil, que era o contrato do Campeonato Carioca com a TV Globo. O contrato foi implodido de caso pensado pelo nosso rival. Quando a partir daquela medida provisória do mandante, pegou direitos de outros clubes, e do campeonato que ela não tinha, e furou o contrato com a TV Globo, exibindo duas partidas do nosso rival. Ou seja, é esse o clube que é desagregador do futebol carioca, que não contou e não pensou no todo, só pensou em si próprio e agora a federação quer beneficiar? Isso não está certo, e o Vasco da Gama não aceita essa situação".

O dirigente vascaíno foi além e tomou em outro assunto polêmico: a licitação do Maracanã, aguarda com expectativa pela dupla Flamengo e Fluminense, que administram o estádio de maneira temporária.

"Nessa licitação, nós estaremos de volta, já comunicamos ao governador do estado, o Vasco vai participar da licitação, o Vasco não aceita que qualquer um queira se assenhorar do Maracanã, se sentir dono de algo que é um patrimônio público. É o patrimônio de todos os moradores do Rio de Janeiro e o Vasco estará cumprindo seu papel, de volta ao Maracanã, engrandecendo o estádio e continuando a sua linda história em seus gramados. Acabou essa de achar que Vasco da Gama é inquilino do Maracanã, o Vasco da Gama é dono do Maracanã, junto com os demais clubes do Rio de Janeiro".

Flamengo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h, no Maracanã. Vice-líder do Campeonato Carioca, o time de Rogério Ceni precisa de um triunfo para garantir a segunda posição e eliminar o rival do torneio.