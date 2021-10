Dirigente do Joinville lamenta eliminação na Série D mas foca na "continuidade do processo"

Leo Roesner também listou as principais dificuldades em disputar a quarta divisão do futebol brasileiro

O Joinville sonhou em conseguir o acesso à Série C do Brasileirão, mas após uma boa campanha no certame a equiep acabou caindo nas oitavas de final para o Uberlândia na disputa de pênaltis.

Apesar do baque, no entanto, o clube foca na continuidade do processo visando a próxima temporada, segundo palavras de Leo Roesler, dirigente do clube. Em contato com a Goal, ele também listou algumas das principais dificuldades na disputa da quarta divisão do nosso futebol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Qual é a principal dificuldade que um time enfrenta na Série D?

A Série D, é uma competição muito distinta das outras divisões, muitos atletas e dirigentes qualificam como sendo a mais difícil de disputar, eu concordo. Já disputei Séries C, B e Série A, o formato e o critério para ascender nos traz uma insegurança, mata-mata nem sempre possibilita que a melhor equipe passe de fase, além disso o critério de vantagem aos melhores qualificados não agrega muito em termos de vantagem, a única vantagem seria disputar a segunda partida casa, porém em um ano atípico de pandemia e todos jogando com portões fechados faz com que não tenhamos nenhuma vantagem, penso que isso deveria ser repensado para os próximos anos até mesmo para qualificar as divisões acima. Além disso vejo que a falta de padrão dos campos de jogo é outro fator limitante para melhor performance das equipes, infelizmente muitos campos não tem a mínima condição de ter jogo, isso traz um prejuízo enorme ao campeonato.

O que faltou para o Joinville avançar às quartas de final?

Complicado te responder isso, infelizmente fomos eliminados com apenas uma derrota durante toda a competição, brigamos entre as melhores campanhas com grande regularidade. Claro que quando o resultado não vem, uma série de fatores são apontados, mas como te falei tivemos uma grande regularidade durante a competição, faltou competência e uma tranquilidade maior na hora da decisão por penalidades.

Na sua opinião qual foi o saldo da temporada?

O saldo, em minha opinião, é positivo, mesmo com o principal motivo não alcançado, digo isso pois conseguimos uma mobilização grande na cidade, montamos uma equipe muito técnica e com boa qualidade, dita por muitos como uma das melhores dos últimos anos. A temporada ainda não terminou, temos a disputa da copa Santa Catarina, na qual, defendemos o título e estamos mobilizados e com todas as energias nessa competição.

O que o torcedor pode esperar para a próxima temporada?

O torcedor pode esperar a continuidade do processo. É algo difícil porém temos a oportunidade de qualificarmos melhor nossa equipe e alcançar voos maiores no campeonato catarinense. Infelizmente o curto prazo no futebol não existe, em minha opinião, temos que mudar a cultura resultadista, melhorar nossa estrutura e preparar o clube para dias melhores.