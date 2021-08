Dirigente do Grêmio comenta duelo contra o Flamengo: 'Pena que não estamos com um time mais preparado'

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, realizado na tarde desta sexta na CBF, definiu que o Flamengo será o adversário do Grêmio

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, realizado na tarde desta sexta na CBF, definiu que o Flamengo será o adversário do Grêmio, marcando o reencontro do técnico Renato Portaluppi com o seu ex-clube. Esta será a primeira vez em que Renato vai enfrentar o Grêmio após a sua conturbada saída, em fevereiro deste ano.

Renato ficou quase cinco anos no comando tricolor, se tornando o treinador que mais comandou o Grêmio na história, com 411 jogos. Os últimos grandes títulos gremistas, Copa do Brasil de 2016 e Libertadores da América de 2017, foram conquistados com Renato Portaluppi dirigindo o time.

O confronto na Copa do Brasil também será o encontro de dois times vencedores, mas que vivem momentos distintos. O Flamengo, desde a chegada de Renato, vem apresentando um futebol que lembra o time da época de Jorge Jesus, que venceu o Brasileiro e a Libertadores de 2019. Já o Grêmio está mergulhado em uma crise técnica desde a saída de Renato Portaluppi.

O tricolor já trocou de técnico duas vezes este ano e está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, desde a segunda rodada da competição. O que torna a Copa do Brasil algo secundário pelas bandas da Arena.

“Pena que não estamos com um time mais preparado, mas o que tiver que acontecer que aconteça logo, tanto para o bem quanto para o mal. O Flamengo vive um grande momento, mas vamos jogar em busca da vitória e da classificação”, destacou Cláudio Oderich, vice presidente gremista, em contato com a reportagem da Goal.

O primeiro jogo entre Grêmio e Flamengo será disputado na Arena do Grêmio e a volta será no Maracanã.

As datas ainda não foram definidas pela CBF.