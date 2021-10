Flamengo: Marcos Braz vai à CBF e cobra critérios na arbitragem

Marcos Braz esteve na sede da entidade e demonstrou insatisfação com pênalti não marcado em Vitinho entre outros temas

O Flamengo está insatisfeito com a CBF não é de hoje. Os motivos são diversos, desde a não paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América e as datas Fifa, a convocação do Pedro para os Jogos Olímpicos e também com, na falta de visão da diretori, falta de critério da arbitragem.

Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de relações externas do clube, reclamou em uma de suas redes sociais, do calendário e, principalmente do pênalti não marcado em cima do Vitinho, nos minutos finais da partida diante do Cuiabá, no último domingo, no Maracanã.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Dentro do clube, a opinião é unânime: foi pênalti não marcado em Vitinho. O técnico Renato Gaúcho também fez questão de destacar o assunto na coletiva de imprensa, após a partida.

Fora das câmeras, no entanto, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, foi até à CBF para conversar com os dirigentes da entidade. A informação foi trazida primeiramente pelo GE e confirmada pela Goal.

Segundo apuração da Goal, o dirigente rubro-negro levou a insatisfação com a falta de critério da arbitragem à mesa de Manoel Flores, diretor de competições da CBF. O exemplo utilizado foi a penalidade marcada pelo mesmo árbitro, Flavio Rodrigues de Souza, na partida entre Fluminense e Atlético-MG. O lance foi bem parecido com o de Vitinho.

Do outro lado, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético-MG, fez as mesmas cobranças que Marcos Braz. No entanto, o dirigente do Galo utilizou os microfones na entrevista coletiva após a derrota para o Atlético-GO, no último domingo (17), para cobrar critérios. O time mineiro também cobra um pênalti não assinalado.

Nesta segunda-feira (18), através de nota oficial, a diretoria do Atlético-MG informou que vai protocolar uma reclamação na Ouvidoria da CBF cobrando critérios de arbitragem, acesso aos áudios do VAR entre outros assuntos.

Com 46 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo persegue o Galo, que soma 56. O Rubro-Negro tem 2 jogos a menos que o Atlético e um confronto direto, que acontece no dia 30/10, no Maracanã. Agora, o time de Renato Gaúcho vira a chave para o confroto contra o Athlético-PR, pelo primiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (20), em Curitiba.